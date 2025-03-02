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Автогол и пенальти на 90+9 минуте приносят победу хозяевам. Верес – Колос 2:1. Обзор матча

Премьер-лига

Ковалевка проиграла второй раз подряд

Автогол и пенальти на 90+9 минуте приносят победу хозяевам. Верес – Колос 2:1. Обзор матча

Фото: НК Верес

Новина українською

"Народный клуб" быстро открыл счет, но к перерыву "хлеборобы" сравняли. Все шло до ничьей, пока в компенсированное время подопечные Шандрука не заработали пенальти, который успешно реализовали.

"Красно-черные" набирают 25 очков и поднимаются на седьмую позицию. В пятницу команда поедет в столицу к "Левому Берегу". Ковалевка остается 12-й (18 баллов). Впереди домашний поединок против "Александрии".

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Смотрите обзор матча 19 тура УПЛ

Ровно. Стадион "Авангард"

Верес – Колос 2:1

Голы: Красничи, 6 (аг), Харатин, 90+9 (п) – Гагнидзе, 31

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Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
02.03.2025 в 21:04
БаБАМ НЕ МЕСТО в мужском футболе. А верес последние минуты только и делал, что выпрашивал пенальти, картинно падая,
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
02.03.2025 в 21:04
БаБАМ НЕ МЕСТО в мужском футболе. А верес последние минуты только и делал, что выпрашивал пенальти, картинно падая,
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