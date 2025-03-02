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Автогол и пенальти на 90+9 минуте приносят победу хозяевам. Верес – Колос 2:1. Обзор матча
Ковалевка проиграла второй раз подряд
Фото: НК Верес
"Народный клуб" быстро открыл счет, но к перерыву "хлеборобы" сравняли. Все шло до ничьей, пока в компенсированное время подопечные Шандрука не заработали пенальти, который успешно реализовали.
"Красно-черные" набирают 25 очков и поднимаются на седьмую позицию. В пятницу команда поедет в столицу к "Левому Берегу". Ковалевка остается 12-й (18 баллов). Впереди домашний поединок против "Александрии".
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Смотрите обзор матча 19 тура УПЛ
Ровно. Стадион "Авангард"
Голы: Красничи, 6 (аг), Харатин, 90+9 (п) – Гагнидзе, 31
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