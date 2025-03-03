Триумфальное возвращение Судакова, универсальный Яцык, монолитные Матвиенко и Будковский, феномены Оболони и Ворсклы. Символическая сборная 19-го тура УПЛ

Отгремели матчи очередного тура родной УПЛ. 19-й тур украинского первенства подарил болельщикам немало неожиданных, и даже сенсационных результатов. В частности, очки потеряли киевское "Динамо" и житомирское "Полесье": "бело-синие" разошлись миром с полтавской "Ворсклой", а "волки" не сумели поразить ворота "Оболони".

В свою очередь криворожский "Кривбасс" вообще потерпел поражение от аутсайдера. Речь идет о фиаско команды Юрия Вернидуба в игре с "Ингульцом" Василия Кобина.

Положительным результатом в этом туре также отметился еще один аутсайдер - "Левый Берег". Банда Виталия Первака на выезде минимально одолела одесский "Черноморец".

А центральным матчем всего уик-энда на украинских полях стало противостояние двух лидеров: донецкого "Шахтера" и "Александрии". Примечательно, что среди всех лидеров нашего первенства в этом туре победить удалось только "горнякам". "Горожане" долго держались, однако дубль Судакова, который вернулся после травмы, и точный выстрел Эгиналду, похоронили надежды подопечных Руслана Ротаня на триумф.

Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 19-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Денис Марченко ("Оболонь")

Если в прошлом туре мы взяли Дениса в нашу обойму в качестве альтернативы более опытному Максиму Механиву из "Левого Берега". То на этот раз, как показал матч против одного из лидеров первенства житомирского "Полесья", предыдущее выступление против "Ворсклы" не было случайностью. Не имеем выбора и включаем голкипера столичного коллектива в нашу символическую команду.

18-летний дебютант "пивоваров" стремительно ворвался во взрослый футбол и демонстрирует очень солидный уровень. В игре с "волками" Денис потянул все, что летело в сторону его ворот. Это позволило его команде расписать ничью с более мощным соперником. К тому же, Марченко действовал уверенно не только на линии, но частенько включал "режим Нойера" и участвовал в игре ногами. Однозначно, нетривиальный перформанс от столь юного первого номера "Оболони".

Альтернатива: Алексей Паламарчук ("Ингулец"). Вторым кандидатом на пост первого номера в нашей команде является представитель "Ингульца". Команда Василия Кобина сенсационно в этом туре переиграла криворожский "Кривбасс", а сам опытный Паламарчук нивелировал всю угрозу, которая поступала от футболистов Юрия Вернидуба и сохранил собственные ворота "сухими".

Правый защитник: Илья Крупский ("Ворскла")

"Ворскла" реабилитировалась за поражение от "Оболони" в предыдущем туре и отобрала очки у самого киевского "Динамо". А сам герой многих зимних трансферных слухов был невероятно активным в игре с "бело-синими". Илья носился по своему флангу на протяжении всех 90 минут, успевая как в атаку, так и при обороне собственных ворот. Как итог: Крупский оформил результативную передачу на гол Скляру, что позволило полтавчанам вырвать такую важную ничью.

Центральный защитник: Андерсон Джордан ("Заря")

Высоченный бразилец, уже традиционно, был одним из самых активных в составе луганской команды. Уверенная игра центрбека позволила "Заре" одержать уверенную, и при этом "сухую", победу. Более того, Джордан успевал подключаться и к атакам команды Младена Бартуловича. В одном из эпизодов, после верховой подачи со штрафного, Андерсон попал в перекладину. 25-летний уроженец Сан-Паулу грамотно страховал партнеров и руководил их действиями.

Центральный защитник: Николай Матвиенко ("Шахтер")

Николай, как и положено капитану, выглядел максимально монолитно и надежно в такой важной для своей команды игре. Конечно, речь идет о противостоянии с одним из лидеров украинского первенства - "Александрией" под руководством Руслана Ротаня. Матвиенко вел за собой партнеров и подчищал в защите, а когда у "горняков" возникали проблемы с продвижением мяча, а на поле еще не появился Судаков - лидер дончан взял на себя роль дирижера и направлял атаки "Шахтера". Это вылилось в его ассист на Эгиналду, при минимальном преимуществе в счете 1:0, когда все еще могло повернуться в другую сторону.

Левый защитник: Сергей Суханов ("Оболонь")

Сергей снова вышел на на своей родной позиции - слева, однако не в полузащите, а в обороне. И снова Суханов, как и в победной игре с "Ворсклой", отыграл очень надежно. Фулбек "пивоваров" носился по всему флангу - от одного углового флажка к другому. Как итог, 29-летний представитель киевского коллектива полностью "перекусил" в очной дуэли звездного вингера житомирян Гуцуляка.

Альтернатива: Евгений Шевченко ("Верес"). Фулбек ровенчан как следует все-таки не сумел закрыть на фланге Третьякова из "Колоса", который был самым заметным в составе ковалевцев, однако заработал решающий во встрече пенальти.

Центральный полузащитник: Александр Яцык ("Заря")

"Гол+пас" в матче с львовским "Рухом". Есть ли необходимость приводить еще какие-то аргументы? Вопрос риторический. Воспитанник "Динамо" уже на 3-й минуте сумел расписаться в воротах стража ворот львовян Ледвия. А во втором тайме Яцык на самом краешке поля не потерял мяч, разобрался на замахе сразу с несколькими оппонентами и с нерабочей левой выполнил мощную целенаправленную передачу на голову своему капитану Филиппу Будковскому - 2:0, игра была сделана.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Феерическое возвращение 10-го номера "горняков" после травмы. Прекрасные новости как для действующего чемпиона Украины, так и для нашей национальной сборной накануне противостояния с Бельгией. Даже через трансляцию матча с "Александрией" чувствовалась вся та тяжесть в ногах донецкой команды при контроле мяча, когда на поле не было Судакова. Как только Георгий появился на поле, "Шахтер" задышал полной грудью. Лидер команды Марино Пушича проявил свои лучшие качества в самый ответственный момент, что позволило его партнерам полноценно вернуться в чемпионскую гонку. Дубль нашего героя и три очка в актив дончанам.

Левый вингер: Олег Пушкарев ("Ингулец")

Воспитанник "Шахтера" по сути и по факту и принес "Ингульцу" три, такие важные в контексте борьбы за выживание, очка. В начале встречи Олег сам расписался в воротах "Кривбасса", а под занавес первого тайма ассистировал Бенедюку. Яркая игра Пушкарева позволила команде Василия Кобина одолеть более статусного соперника в лице криворожан.

Правый вингер: Дмитрий Шастал ("Левый Берег")

Матч в Одессе между "Черноморцем" Александра Бабича и "Левым Берегом" Виталия Первака сложно назвать зрелищным в контексте создания моментов. Однако, супер-важная победа для "аистов" есть, и ее творцом стал как раз наш герой. Гол Шастала на 21-й минуте встречи так и остался единственным в той встрече. Благодаря этой победе, киевляне выбрались из зоны переходных матчей, сбросив в зону вылета как раз "моряков". Двойной удар для одесситов...

Альтернатива: Максим Третьяков ("Колос"). Как было уже сказано выше в данном материале, Максим был однозначно лучшим игроком атакующей линии ковалевцев в игре с "Вересом". Третьяков отметился ассистом, однако его команда уступила для ровенского коллектива. Поэтому, только в качестве альтернативы берем 28-летнего вингера "Колоса".

Форвард: Бруниньо ("Карпаты")

В спарринге против черкасского ЛНЗ "львы" прервали свою двухматчевую серию из поражений и в конце концов получили положительный результат. Хотя и бразилец отличился не с игры, а с пенальти - именно этот мяч Бруниньо принес команде Владислава Лупашко важные три очка. Результат есть? Есть. Какие еще вопросы. Да и вообще по игре нападающий львовян выглядел прилично и предлагал интересные решения впереди.

Форвард: Филипп Будковский ("Заря")

Монументальный нападающий луганчан выдал породистый матч против львовского "Руха". Филипп в лучших традициях "столба" стягивал на себя соперников, создавал свободные зоны для партнеров и угрожал воротам Ледвия. А его забитый мяч выдался удивительно красивым. Будковский мастерски отклеился от защитника "желто-черных", перевисви в воздухе и переправил кожаного в верхний угол. Более того, форвард "Зари" мог и делать дубль, буквально через несколько минут, но "Рух" банально спасла стойка. Уверенно берем капитана луганской команды в нашу банду.

Главный тренер: Сергей Шищенко ("Оболонь") / Василий Кобин ("Ингулец")

Первый испортил настроение своей бывшей команде (речь о житомирском "Полесье") и отобрал у нее очки, расписав нулевую ничью. В свою очередь, второй специалист "преподнес" сюрприз более статусному сопернику и обыграл криворожский "Кривбасс". Оба наставника умело накачали психологически своих подопечных, что вылилось в положительные и знаковые результаты. Как для их команд, так и для личного реноме.

Запасные: Руслан Нещерет ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Александр Сапутин ("Заря"), Гиорги Куция ("Верес"), Жуниньо ("Заря"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Артем Бенедюк ("Ингулец"), Александр Скляр ("Ворскла"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Игорь Харатин ("Верес"), Ника Гагнидзе ("Колос"), Виталий Дахновский ("Верес"), Эгиналду ("Шахтер").