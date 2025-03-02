  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве

Премьер-лига

Решил не смотреть

Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что не смотрел игру 19-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Динамо" (1:1), который прошел в Киеве. Специалист недоволен, что матч состоялся на поле киевлян.

"Нет, эту не смотрел. Еще когда увидел, что они играют в Киеве... Не было желания смотреть игру. Написано "Ворскла" - "Динамо", а играют в Киеве", - сказал Срна.

Напомним, "Ворскла" договорилась о переносе матча из Полтавы в Киев из-за нестабильности электроснабжения и низкой температуры.

По теме
yellow-arrow
Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Автогол и пенальти на 90+9 минуте приносят победу хозяевам. Верес – Колос 2:1. Обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Колос 2:1. Исход решило одно неловкое движение новичка
Дарио Срна Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости