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Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве
Решил не смотреть
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что не смотрел игру 19-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Динамо" (1:1), который прошел в Киеве. Специалист недоволен, что матч состоялся на поле киевлян.
"Нет, эту не смотрел. Еще когда увидел, что они играют в Киеве... Не было желания смотреть игру. Написано "Ворскла" - "Динамо", а играют в Киеве", - сказал Срна.
Напомним, "Ворскла" договорилась о переносе матча из Полтавы в Киев из-за нестабильности электроснабжения и низкой температуры.
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