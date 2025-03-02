Срна недоволен, что Ворскла и Динамо сыграли в Киеве

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна рассказал, что не смотрел игру 19-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Динамо" (1:1), который прошел в Киеве. Специалист недоволен, что матч состоялся на поле киевлян.

"Нет, эту не смотрел. Еще когда увидел, что они играют в Киеве... Не было желания смотреть игру. Написано "Ворскла" - "Динамо", а играют в Киеве", - сказал Срна.

Напомним, "Ворскла" договорилась о переносе матча из Полтавы в Киев из-за нестабильности электроснабжения и низкой температуры.