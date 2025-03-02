Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"
Наставник криворожской команды разочарован своими подопечными
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:2).
“Уступили во втором матче подряд. Проиграли сопернику, против которого должны были брать свои баллы и двигаться вперед. С такой игрой, отношением и реализацией трудно что-либо комментировать. Самое главное это перетерпеть.
Мы сейчас вернулись, такое впечатление, к началу сезона 2022/23. Никто не складывает рук, будем дальше тренироваться и играть. Ребята должны понять, что нужно выходить и играть так, как во втором тайме весь матч. Некоторые футболисты думают, что они выходят не играть, а "поиграться". Вот и "поигрались" сегодня”.
“Первый гол… Хорошая передача – наш центральный защитник, имеющий неплохие параметры, проигрывает верховую дуэль. Я этого не понимаю. Второй гол: мы никогда так не разыгрывали угловые. Но Кузику захотелось с подбора побежать разыграть. Разыграли так, что пропустили второй гол.
Как мы хотим забить, если наш нападающий не может забить с 3 метров? И есть еще моменты, и все равно не можем забить. Впереди игра против "Шахтера". Будем готовиться, чтобы выглядеть достойно. И не просто играть, а брать очки, ведь достаточно неудачных результатов”, – заявил тренер.
"Кривбасс" делит 4-е место с "Полесьем" (31 очко).
Популярное сейчас
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик получил оценки за матч, в котором забил победный гол
- Рома - Комо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А