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Вернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"

Премьер-лига

Наставник криворожской команды разочарован своими подопечными

Вернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:2).

“Уступили во втором матче подряд. Проиграли сопернику, против которого должны были брать свои баллы и двигаться вперед. С такой игрой, отношением и реализацией трудно что-либо комментировать. Самое главное это перетерпеть.

Мы сейчас вернулись, такое впечатление, к началу сезона 2022/23. Никто не складывает рук, будем дальше тренироваться и играть. Ребята должны понять, что нужно выходить и играть так, как во втором тайме весь матч. Некоторые футболисты думают, что они выходят не играть, а "поиграться". Вот и "поигрались" сегодня”.

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“Первый гол… Хорошая передача – наш центральный защитник, имеющий неплохие параметры, проигрывает верховую дуэль. Я этого не понимаю. Второй гол: мы никогда так не разыгрывали угловые. Но Кузику захотелось с подбора побежать разыграть. Разыграли так, что пропустили второй гол.

Как мы хотим забить, если наш нападающий не может забить с 3 метров? И есть еще моменты, и все равно не можем забить. Впереди игра против "Шахтера". Будем готовиться, чтобы выглядеть достойно. И не просто играть, а брать очки, ведь достаточно неудачных результатов”, – заявил тренер.

"Кривбасс" делит 4-е место с "Полесьем" (31 очко).

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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