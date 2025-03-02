Вернидуб: Наш нападающий не может забить с 3 метров. Некоторые выходят не играть, а "поиграться"

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:2).

“Уступили во втором матче подряд. Проиграли сопернику, против которого должны были брать свои баллы и двигаться вперед. С такой игрой, отношением и реализацией трудно что-либо комментировать. Самое главное это перетерпеть.

Мы сейчас вернулись, такое впечатление, к началу сезона 2022/23. Никто не складывает рук, будем дальше тренироваться и играть. Ребята должны понять, что нужно выходить и играть так, как во втором тайме весь матч. Некоторые футболисты думают, что они выходят не играть, а "поиграться". Вот и "поигрались" сегодня”.