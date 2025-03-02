Слюбик высказался о незасчитанном голе в матче против Зари

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал поражение от "Зари".

“Сыграл эпизод до конца, побежал с мячом, пробил по воротам и удалось забить гол. К сожалению, это взятие ворот не засчитали. По-видимому, судьи увидели фол. Расстроился, что гол отменили. Но не следует опускать руки – постараюсь еще забить.

Во втором тайме скорее всего сказалась усталость. Мы уже не атаковали так, как это делали в первой половине игры. Второй пропущенный гол нас огорчил, но нельзя поддаваться эмоциям и всегда следует играть до конца”.