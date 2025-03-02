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Слюбик высказался о незасчитанном голе в матче против Зари

Премьер-лига

При счете 0:1 этот момент мог многое изменить

Слюбик высказался о незасчитанном голе в матче против Зари

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал поражение от "Зари".

“Сыграл эпизод до конца, побежал с мячом, пробил по воротам и удалось забить гол. К сожалению, это взятие ворот не засчитали. По-видимому, судьи увидели фол. Расстроился, что гол отменили. Но не следует опускать руки – постараюсь еще забить.

Во втором тайме скорее всего сказалась усталость. Мы уже не атаковали так, как это делали в первой половине игры. Второй пропущенный гол нас огорчил, но нельзя поддаваться эмоциям и всегда следует играть до конца”.

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"Рух" хочет побеждать и мы постараемся сделать для этого все возможное. Пока нам очень не везет. Что касается матча с "Зарей", то нельзя говорить, что болезнь как-то повлияла на нашу игру в поединке. У нас было достаточно времени, чтобы восстановить свои кондиции. Просто мы допустили ошибки и именно они стали следствием этого поражения”, – сказал Слюбик.

Львовский клуб проиграл в третий раз подряд.

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Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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