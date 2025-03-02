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Поздеев: Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу

Премьер-лига

Наставник команды раскритиковал длительный просмотр VAR

Поздеев: Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал игру своей команды в матче с "Вересом".

“В Ровно всегда много борьбы. Здесь не бывает другого футбола. Всё максимально вертикально. "Верес" предлагает такую ​​игру и мы не можем отказаться от нее. Для победы в такой игре нужно опустить мяч. А для этого нужно высокое индивидуальное мастерство. "Верес" очень организован в среднем блоке. И каждый перехват мяча от них – это контратака. Мы это понимали, старались очень осторожно продвигаться вперед. Это такой силовой футбол. Где-то мы справились, где-то нет.

Эти все просмотры VAR… Что касается эпизода с пенальти – у меня есть претензия только к своему футболисту. Я не понимаю, как на последней минуте, стоя на прямых ногах, можно ждать, пока мяч к тебе прилетит. Надо самому идти на мяч и выбивать его подальше. Мы на ровном месте подарили сопернику три зачетных балла. И это меня огорчает”.

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“О судействе говорить не хочу. Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу между тем, когда судят девушки, а когда нет. И это касается именно этой бригады. По пять минут смотреть VAR – найдите еще одну игру в чемпионате. Ну, так долго принимать решения, сбивается темп игры, все ломается. Потому что футбол – это о динамике. Возможно и есть основания обращаться к VAR, но принимайте решение быстрее!

О чем я говорил с Игорем Харатиным после игры? Он хотел что-то сказать, а я не услышал, потому что трибуны радовались и было очень шумно. Я пошел к нему, чтобы спросить, что он имел в виду. Решил уточнить у него. Что касается празднования – мне кажется это неэтично. "Колос" не поступал с ним так, как он это чувствует. Я его поздравляю. Он забил гол”, – заявил тренер.

Коллектив из Ковалевки остался на 12-й позиции.

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Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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