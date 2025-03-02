Поздеев: Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал игру своей команды в матче с "Вересом".

“В Ровно всегда много борьбы. Здесь не бывает другого футбола. Всё максимально вертикально. "Верес" предлагает такую ​​игру и мы не можем отказаться от нее. Для победы в такой игре нужно опустить мяч. А для этого нужно высокое индивидуальное мастерство. "Верес" очень организован в среднем блоке. И каждый перехват мяча от них – это контратака. Мы это понимали, старались очень осторожно продвигаться вперед. Это такой силовой футбол. Где-то мы справились, где-то нет.

Эти все просмотры VAR… Что касается эпизода с пенальти – у меня есть претензия только к своему футболисту. Я не понимаю, как на последней минуте, стоя на прямых ногах, можно ждать, пока мяч к тебе прилетит. Надо самому идти на мяч и выбивать его подальше. Мы на ровном месте подарили сопернику три зачетных балла. И это меня огорчает”.