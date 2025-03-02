  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Достался красивой цифры. Нападающий Вереса провел юбилейный матч за клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Достался красивой цифры. Нападающий Вереса провел юбилейный матч за клуб

Премьер-лига
Обновлено

Лидер команды

Достался красивой цифры. Нападающий Вереса провел юбилейный матч за клуб

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Матч 19-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1) стал 100-м для нападающего Николая Гайдучика в футболке "Вереса".

Футболист выступает за ровенский клуб с 2021-го года. За 100 поединков Гайдучик забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

В текущем сезоне Николай провел 21 матч, за которые отметился 5-ю забитыми мячами и 1 ассистом.

По теме
yellow-arrow
Трубин против Барсы, Ливерпуль в Париже и УПЛ среди недели. Расписание футбола на 3 – 9 марта
yellow-arrow
Поздеев: Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу
yellow-arrow
Слюбик высказался о незасчитанном голе в матче против Зари
Верес (Ровно) Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости