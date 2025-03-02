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Достался красивой цифры. Нападающий Вереса провел юбилейный матч за клуб
Лидер команды
Фото: НК "Верес"
Матч 19-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1) стал 100-м для нападающего Николая Гайдучика в футболке "Вереса".
Футболист выступает за ровенский клуб с 2021-го года. За 100 поединков Гайдучик забил 17 голов и отдал 10 ассистов.
В текущем сезоне Николай провел 21 матч, за которые отметился 5-ю забитыми мячами и 1 ассистом.
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Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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