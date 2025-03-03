Шандрук: Не играли в футбол, который тренируем. Это меня разочаровало. Оберегали минимальный счет

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после победного домашнего матча против ковалевского "Колоса".

“Трудная игра. Вы все видели. Возможно, не самая интересная для болельщиков, потому что моментов было немного. Это была непростая победа. Такие матчи бывают. И тем приятнее одержать такую ​​победу на последних минутах перед собственными болельщиками.

Нам не хватает ротации сейчас. Сегодня не могли рассчитывать на Луана – он еще в Турции получил микроповреждение и буквально за день до игры снова почувствовал боль. Решили его поберечь, дообследовать и дать время полноценно восстановиться. Надеемся, это не займет много времени. Степанюк всего два дня, как вернулся к тренировкам после болезни. Мы с ним договорились, что он сыграет 10 заключительных минут.

У нас не такое большое количество игроков, но все они понимают, что делать на поле. Как и в предыдущей игре, физически выдержали 90 минут. Это важный момент”.