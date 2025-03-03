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Шандрук: Не играли в футбол, который тренируем. Это меня разочаровало. Оберегали минимальный счет
Наставник команды – о нервных действиях подопечных
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после победного домашнего матча против ковалевского "Колоса".
“Трудная игра. Вы все видели. Возможно, не самая интересная для болельщиков, потому что моментов было немного. Это была непростая победа. Такие матчи бывают. И тем приятнее одержать такую победу на последних минутах перед собственными болельщиками.
Нам не хватает ротации сейчас. Сегодня не могли рассчитывать на Луана – он еще в Турции получил микроповреждение и буквально за день до игры снова почувствовал боль. Решили его поберечь, дообследовать и дать время полноценно восстановиться. Надеемся, это не займет много времени. Степанюк всего два дня, как вернулся к тренировкам после болезни. Мы с ним договорились, что он сыграет 10 заключительных минут.
У нас не такое большое количество игроков, но все они понимают, что делать на поле. Как и в предыдущей игре, физически выдержали 90 минут. Это важный момент”.
“Мы хорошо начали, забили быстрый гол. Создалось впечатление, что начали играть на удержание. Именно об этом говорили в перерыве. Появилась нервозность, особенно в работе с мячом. Не играли в футбол, который тренируем. Это меня разочаровало. Оберегали минимальный счет, хотя вся игра была впереди.
Во втором тайме мы лучше стали играть. В перерыве мы попросили команду не беспокоиться за результат, а играть в футбол. Это касается именно атаки, потому что защищались неплохо – у "Колоса" не было большого количества моментов. Здесь нужно отдать должное и сопернику. "Колос" очень надежно играет в обороне. Они очень мало пропускают. Поэтому мы также мало шансов имели.
Терпение и тактическая дисциплина в фазе обороны были ключевыми. Мы терпели и вырвали эту чрезвычайно важную победу. Сейчас у таблицы большая плотность. Поздравляю команду и болельщиков”, – заявил наставник.
7 марта "красно-черные" будут играть на выезде против "Левого Берега".
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