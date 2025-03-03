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Пономарев очертил причины проигрыша Заре
Человеческий фактор
Фото: Рух
Главный тренер "желто-черных" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Зари" (0:2).
"Как и в предыдущем матче, мы пропустили необязательный быстрый гол. На этот раз "Рух" имел достаточно моментов, чтобы забить в ответ, но нам не удалось этого сделать. "Заря" свои моменты реализовала и заслуженно победила.
Пропущенные голы – следствие отсутствия концентрации. Нужно каждый эпизод доигрывать до конца, особенно это можно сказать о первом пропущенном голе”.
“Футболист “Зари” делает забегание, в то время как наш футболист не доигрывает этот момент до конца. Надо сделать правильные выводы из этих ошибок и двигаться дальше.
В общем, новички выглядели неплохо. Как я уже говорил, им еще нужно время на адаптацию. Также после болезни восстановились другие игроки, поэтому не думаю, что этот фактор как-то влиял на нашу игру”, – считает специалист.
8 марта львовская команда встретится с "Ингульцом".
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