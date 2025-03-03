Пономарев очертил причины проигрыша Заре

Главный тренер "желто-черных" Виталий Пономарев прокомментировал поражение от "Зари" (0:2).

"Как и в предыдущем матче, мы пропустили необязательный быстрый гол. На этот раз "Рух" имел достаточно моментов, чтобы забить в ответ, но нам не удалось этого сделать. "Заря" свои моменты реализовала и заслуженно победила.

Пропущенные голы – следствие отсутствия концентрации. Нужно каждый эпизод доигрывать до конца, особенно это можно сказать о первом пропущенном голе”.