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Бартулович раскрыл турнирную цель Зари

Премьер-лига
Обновлено

Луганский клуб выиграл третий из последних четырех поединков

Бартулович раскрыл турнирную цель Зари

Фото: Зоря

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу над "Рухом".

“Благодарю команду за отношение к этому матчу, за характер. Поздравляю всех с победой. Она была важна для нас. Хотим быть как можно выше в таблице. Хорошо вошли в игру, но потом был трудный период, когда несколько моментов создал "Рух". Соперник хорошо прессингует. Надо было проще сыграть. Сделали коррективы во втором тайме и на вторую половину вышла совсем другая команда. Мы заслужили победу.

Надо было прибавить в агрессии. Проигрывали борьбу за второй мяч. Должны были быстрее играть, разворачивать игру с одной стороны в другую. Можно было спокойно выходить на половину поля соперника через Будковского. Он хорошо работал”.

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“У Вантуха небольшое повреждение. Но у нас есть Жуниньо и он хорошо отыграл. Возможно, пока он не готов играть 90 минут, но Жуниньо справился со своими задачами. В перерыве произвели изменения. Немного поменяли тактику. Яцык начал играть ниже, а Мичин – выше. Больше стало получаться и появился лучший контроль.

В первом тайме Мичину было тяжеловато. А вот во второй половине матча он сыграл хорошо. Петар – важный для нас игрок. От него всегда можно ожидать нестандартного решения”, – отметил тренер.

7 марта "черно-белые" будут играть против "Оболони".

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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