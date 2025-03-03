Бартулович раскрыл турнирную цель Зари

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу над "Рухом".

“Благодарю команду за отношение к этому матчу, за характер. Поздравляю всех с победой. Она была важна для нас. Хотим быть как можно выше в таблице. Хорошо вошли в игру, но потом был трудный период, когда несколько моментов создал "Рух". Соперник хорошо прессингует. Надо было проще сыграть. Сделали коррективы во втором тайме и на вторую половину вышла совсем другая команда. Мы заслужили победу.

Надо было прибавить в агрессии. Проигрывали борьбу за второй мяч. Должны были быстрее играть, разворачивать игру с одной стороны в другую. Можно было спокойно выходить на половину поля соперника через Будковского. Он хорошо работал”.