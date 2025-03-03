Первак: Черноморец нагнетал, но мы выдержали давление. Стремились удержать победный счет

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак доволен поездкой в ​​Одессу.

“Игра была боевой, принципиальной и стратегически важной. Справедливым результатом была бы ничья, но побеждает забивающий. Хочу поздравить болельщиков и футболистов с победой. Перед игрой мы потеряли Караващенко, Астахова, Ивана Когута. К тому же до сих пор в лазарете Самар и Якимов. Непростая кадровая ситуация, потому в тактическом плане пришлось готовиться иначе. Главное, что у нас необходимая обойма футболистов. Каждый футболист знает, что ему делать на той или иной позиции".

“В психологическом плане не давили на команду, а наоборот, поддерживали наших футболистов. Все и так понимали значимость этого противостояния. Ребята хорошо сыграли и набрали сверхважные три очка.

После забитого гола уже прежде всего стремились удержать победный счет. На первый план выходит результат. "Черноморец" нагнетал, но мы выдержали это давление. В автобусе царит приподнятое настроение. В воскресенье у команды выходной, ведь месяц видеть друг друга каждый день – слишком. В понедельник уже снова начнем работать и готовиться к игре с "Вересом". Счастливы, что наконец-то сыграем на обновленном родном стадионе”, – резюмировал Первак.