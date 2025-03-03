Взвешенный успех фаворита. ФОТОрепортаж с матча Заря - Рух 2:0

В этом матче "Заря" выступала в роли фаворита – от нее ожидали большего, чем от "Руха". И команда Бартуловича эти ожидания оправдала.

Все закончилось спокойной и взвешенной победой луганского коллектива. У "Руха" мог быть шанс, если бы его гол в первом тайме не отменили. Но увы... Как это было – видела и фотографировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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