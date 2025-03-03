Вернидуб: Очень обидно, что я вижу, как тренер. Не вижу шансов вернуться на тот уровень, что в том году

Юрий Вернидуб объяснил причины поражения от "Ингульца".

"Как можно говорить об интенсивности тренировок, если команда выходит на второй тайм совсем другая, и играет лучше. Обидно то, что я вижу, как тренер. Это мое поражение в первую очередь. Но и футболисты должны взять на себя ответственность. Я понимаю, в субботу не сыграли. Но мы в одинаковых условиях, даже в лучших. "Ингулец" и домой съездил, и снова приехал. Но они достигли своего. Им нужны эти очки за выживание. Пока не вижу шансов вернуться на тот уровень, что и в том году. Очень тяжело".

"Я выбираю тех футболистов, которые на сегодняшний день сильнее, работающих в тренировочном процессе, делающих эту работу. Если я делаю что-то не так, я знаю, что это моя ошибка. У нас есть хорошие игроки. Тот же Мендоза, но ему нужно время, он разговаривает только на испанском. Английский вообще не понимает. Потому не так просто футболисту донести, что я хочу от него”.

“Мы просматривали потенциальных новичков. Много было кандидатур. Но с теми, кого мы хотели, не смогли договориться. А брать просто для тренировочного процесса… Для этого я могу взять и ребят из U-19. Как себя сейчас зарекомендуют молодые игроки? Шевченко на эту игру готовился, но подвернул голеностоп, поэтому сыграл Хомченовский”, – сказал Вернидуб.

6 марта "Кривбасс" будет играть с "Шахтером".