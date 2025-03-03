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Полесье подписало контракт с молодым бразильским голкипером
Футболист будет выступать за "Полесье-2" и команду U-19
Фото: ФК Полісся
"Полесье" подписало бразильского голкипера Рафаэля Нуньеса.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на 3,5 года. Согласно возрасту и регламенту, футболист сможет играть за "Полесье-2" и "Полесье" U-19.
Рафаэль начал свой футбольный путь в академии бразильского гранда, ФК "Крузейро". В возрасте 15 лет вратарь привлек к себе внимание еще одного титулованного клуба, "Фламенго", в системе которого и продолжил свое развитие.
Ранее "Полесье" подписало бразильского вингера.
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