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Полесье подписало контракт с молодым бразильским голкипером

Премьер-лига

Футболист будет выступать за "Полесье-2" и команду U-19

Полесье подписало контракт с молодым бразильским голкипером

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" подписало бразильского голкипера Рафаэля Нуньеса.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на 3,5 года. Согласно возрасту и регламенту, футболист сможет играть за "Полесье-2" и "Полесье" U-19.

Рафаэль начал свой футбольный путь в академии бразильского гранда, ФК "Крузейро". В возрасте 15 лет вратарь привлек к себе внимание еще одного титулованного клуба, "Фламенго", в системе которого и продолжил свое развитие.

Ранее "Полесье" подписало бразильского вингера.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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