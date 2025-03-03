"Сейчас на первый план выходит результат". Дедух - о победе над Черноморцем

Полузащитник "Левого Берега" Руслан Дедух прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

"Сейчас на первый план выходит результат. Игра забывается, а результат остается. Счастливы, что смогли набрать три очка. В психологическом плане на нас ничего не давило, ведь в каждом матче стараемся достичь максимального результата. Сегодня в команде два именинника, а также Дмитрий Шастал отпраздновал будущее пополнение в семье. Хорошо, что смогли их поздравить победой.

После гола необходимо было сохранять спокойствие и не прижиматься к собственным воротам и выбегать в атаку. Не все получалось, но главное - достигли результата. Хочется как можно скорее сыграть дома, перед собственными болельщиками. Приглашаем всех болельщиков прийти на матч с "Вересом" и поддержать нас. Вместе к победе!", - сказал Дедух.