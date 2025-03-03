Яцык: Пока нет никакой информации о моем возвращении в Динамо

Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 19-го тура УПЛ.

— После поражения в Александрии настроение у тебя и футболистов "Зари" было не очень хорошее?

— Конечно. Проигрывать никто не хочет. Мы собрались с ребятами, поговорили и вышли на игру с "Рухом" с двойной мотивацией.

— Уже на третьей минуте встречи ты открыл счет…

— Пошла наша атака, и я почувствовал, что нужно добежать до вратарской. После одного удара, мяч отскочил ко мне, и я смог поразить ворота соперника.

— После того, как "Заря" повела в счете, инициативу в первом тайме перехватил "Рух". Почему так произошло?

— Мы чуть по-другому стали играть, используя короткие и средние передачи. До 15-й минуты мы играли, преимущественно используя длинные передачи. Надо смотреть все на теории и делать выводы.

— В перерыве много было указаний от Бартуловича?

— Были некоторые изменения. Думаю, что мы с правильным настроем вышли на вторую половину матча и грамотно сыграли по счету. Ну а окончательный счет установил Филипп Будковский.

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— Как тебе игра ваших новичков – Попары и Белоцерковца?

— Они нам помогут. Уже в стартовых двух играх они выходили в стартовом составе, на них рассчитывают.

— Ты многих игроков "Руха" знаешь лично?

— Да. Практически с половиной команды я знаком. Все мы играем в юношеских сборных Украины. После окончания сегодняшнего матча они говорили мне, что нам повезло. Я им говорю, вспомните первый матч во Львове, где было непонятное судейство и "Рух" выиграл.

— А сегодня арбитраж был нормальным?

— Вполне. Вообще вопросов не было. Единственное, мы чуть надавали на рефери, чтоб он пошел посмотреть VAR в эпизоде, когда забивали гости.

— Сейчас "Заря" находится на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от еврокубкового 4-го места на шесть очков. Еще есть шансы у "Зари" пробиться в Европу?

— А вы посмотрите на результаты игр 19-го тура. Все теряют очки, все команды равны сейчас в УПЛ. "Ворскла" хорошо сыграла с "Динамо". В Киеве была равная игра. Сегодня "Кривбасс" проиграл "Ингульцу" со счетом 0:2. Много есть матчей, где фавориты не побеждают.

— Это может быть из-за пресловутого весеннего футбола?

— Сначала всем тяжело.

— У тебя арендное соглашение с "Зарей" завершается в июне? Ты возвращаешься в киевское "Динамо"?

— Я еще не знаю. Пока нет никакой дополнительной информации по этому поводу, - сказал Яцык.