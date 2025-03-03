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Яцык: Пока нет никакой информации о моем возвращении в Динамо
Хавбек "Зари" подвел итоги победного матча над "Рухом"
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в матче 19-го тура УПЛ.
— После поражения в Александрии настроение у тебя и футболистов "Зари" было не очень хорошее?
— Конечно. Проигрывать никто не хочет. Мы собрались с ребятами, поговорили и вышли на игру с "Рухом" с двойной мотивацией.
— Уже на третьей минуте встречи ты открыл счет…
— Пошла наша атака, и я почувствовал, что нужно добежать до вратарской. После одного удара, мяч отскочил ко мне, и я смог поразить ворота соперника.
— После того, как "Заря" повела в счете, инициативу в первом тайме перехватил "Рух". Почему так произошло?
— Мы чуть по-другому стали играть, используя короткие и средние передачи. До 15-й минуты мы играли, преимущественно используя длинные передачи. Надо смотреть все на теории и делать выводы.
— В перерыве много было указаний от Бартуловича?
— Были некоторые изменения. Думаю, что мы с правильным настроем вышли на вторую половину матча и грамотно сыграли по счету. Ну а окончательный счет установил Филипп Будковский.
— Как тебе игра ваших новичков – Попары и Белоцерковца?
— Они нам помогут. Уже в стартовых двух играх они выходили в стартовом составе, на них рассчитывают.
— Ты многих игроков "Руха" знаешь лично?
— Да. Практически с половиной команды я знаком. Все мы играем в юношеских сборных Украины. После окончания сегодняшнего матча они говорили мне, что нам повезло. Я им говорю, вспомните первый матч во Львове, где было непонятное судейство и "Рух" выиграл.
— А сегодня арбитраж был нормальным?
— Вполне. Вообще вопросов не было. Единственное, мы чуть надавали на рефери, чтоб он пошел посмотреть VAR в эпизоде, когда забивали гости.
— Сейчас "Заря" находится на 8-м месте в турнирной таблице, отставая от еврокубкового 4-го места на шесть очков. Еще есть шансы у "Зари" пробиться в Европу?
— А вы посмотрите на результаты игр 19-го тура. Все теряют очки, все команды равны сейчас в УПЛ. "Ворскла" хорошо сыграла с "Динамо". В Киеве была равная игра. Сегодня "Кривбасс" проиграл "Ингульцу" со счетом 0:2. Много есть матчей, где фавориты не побеждают.
— Это может быть из-за пресловутого весеннего футбола?
— Сначала всем тяжело.
— У тебя арендное соглашение с "Зарей" завершается в июне? Ты возвращаешься в киевское "Динамо"?
— Я еще не знаю. Пока нет никакой дополнительной информации по этому поводу, - сказал Яцык.
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