Хавбек Руха: Гол, отмененный из-за фола, был на тоненького

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями после поражения от "Зари" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

— Денис, по какой причине ты начал игру на скамейке запасных, а не вышел на поле в стартовом составе?

— Это решение главного тренера. Он видит тренировки, кто как выглядит на футбольном поле. По этому поводу нет никаких вопросов у меня.

— Зимой в "Рухе" проходило много чего интересного: здесь и продажа нескольких ключевых футболистов в "Карпаты", потом болезнь практически половины игроков перед стартовым матчем второй части сезона. Это все сказалось на силе команды?

— Болезнь – да, сказалась на нашем состоянии. А переходы игроков… В футболе так часто бывает, это футбольная жизнь. К нам пришли новые качественные игроки. Причину нужно искать в себе. Второй матч кряду весной мы провели и пока не можем заработать ни одного очка. Может нам нужно что-то изменить в себе, может мы слишком самоуверенные. Вроде бы и играем мы неплохо, но не можем реализовать созданные моменты. Думаю, что психологически это давит на нас.

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— В конце первого тайма "Рух" забил гол, но рефери Дмитрий Панчишин его отменил после просмотра эпизода на видео. Ты видел этот эпизод?

— Да, видел. Момент на тоненького, как говорится. Богдан Слюбик протащил мяч в чужую штрафную и здорово пробил. Однако перед этим моментом рефери увидел фол со стороны нашего футболиста Карабина. В Англии на такое не повелись бы арбитры. Там Карабин сначала сыграл в мяч, а потом зацепил ногу футболиста "Зари".

— Первый тайм "Рух" провел здорово, особенно с 15-й по 45-ю минуту встречи. Однако не получил дивидендов в тайме втором. Почему?

— Трудно объяснить, почему вторую игру кряду мы пропускаем мячи на третьей минуте встречи. Напомню, что неделей ранее ЛНЗ нам также забил на третьей минуте матча. Возможно, нужно по-другому настраиваться на игры. Может нужно кому-то лицо набить. Я утрирую, конечно, но… Возможно ребятам стоит собраться всем вместе и пообщаться.

— Новички могут помочь команде уже весной?

— Все новые ребята, кто пополнил состав "Руха", достойны внимания. Бекназ Алмазбеков и Бабукар интересные футболисты, на мой взгляд. Фал Бабукар, из Гамбии, он очень фактурный нападающий. Это важная опция для нас. Они легионеры и им нужно время для адаптации.

— 31 декабря вся футбольная Украина была ошарашена новостью о слиянии двух львовских клубов в будущем. Что ждет "Рух" в следующем сезоне? Ваша команда будет играть в УПЛ в сезоне 2025-2026?

— Мы футболисты, нам практически ничего не говорили по этому поводу. Уже перед стартом второй части чемпионата Украины с нами встретилось руководство клуба и нас заверили, что команда будет жить. Переживать не за что. У нас нет никаких финансовых проблем, в клубе ничего не изменилось. Про объединение двух клубов мы вообще ничего не знаем, - рассказал Пидгурский.