Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин прокомментировал перепалку с тренером "Колоса" Александром Поздеевым после очного матча 19-го тура УПЛ (2:1).

– Почему пошел бить пенальти именно ты?

– Я просто был уверен. Мне пришлось подойти и бить этот пенальти.

- Что значит должен?

– Просто ждал момент, когда я забью гол с пенальти.

– После матча к тебе подошел экс-наставник. Что он сказал тебе? Было видно, что была мини-перепалка.

– Были немного эмоции. У меня эмоции, у него эмоции. Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили. Я так считаю.

И сегодня тяжелый эмоционально для меня матч был. Целую неделю накачивали, рассказывали. Я спокойно работал весь этот период, ждал своего шанса выйти на поле и принести пользу клубу, который мне верит, - сказал Харатин.

Ранее Поздеев прокомментировал конфликт с Харатиным.