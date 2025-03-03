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Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили

Премьер-лига

Матч "Верес" - "Колос" завершился скандалом

Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Игорь Харатин прокомментировал перепалку с тренером "Колоса" Александром Поздеевым после очного матча 19-го тура УПЛ (2:1).

– Почему пошел бить пенальти именно ты?

– Я просто был уверен. Мне пришлось подойти и бить этот пенальти.

- Что значит должен?

– Просто ждал момент, когда я забью гол с пенальти.

– После матча к тебе подошел экс-наставник. Что он сказал тебе? Было видно, что была мини-перепалка.

– Были немного эмоции. У меня эмоции, у него эмоции. Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили. Я так считаю.

И сегодня тяжелый эмоционально для меня матч был. Целую неделю накачивали, рассказывали. Я спокойно работал весь этот период, ждал своего шанса выйти на поле и принести пользу клубу, который мне верит, - сказал Харатин.

Ранее Поздеев прокомментировал конфликт с Харатиным.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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