Ингулец усилится воспитанником Шахтера - Источник

21-летний защитник Роман Савченко в ближайшее время должен стать игроком "Ингульца", сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

Футболист, который принадлежит "Шахтеру", провел последние полгода в аренде в "Черноморце", но одесский клуб решил прекратить сотрудничество.

Савченко в течение последних 10 дней находился на просмотре в команде Вячеслава Кобина и произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. После потери Шершеня и Виливальда, которые покинули клуб, "Ингулец" решил усилить оборонительную линию, и Савченко должен присоединиться к команде на правах аренды до конца сезона.

Интересно, что кроме "Ингульца", интерес к игроку проявляли "Верес" и "Рух", но в итоге они решили не арендовать его. В первой части сезона защитник провел 4 матча за "Черноморец", а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.