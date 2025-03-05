Ворскла - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 20-го тура УПЛ встретятся команды с разных полюсов турнирной таблицы. "Ворскла" борется за то чтобы избежать переходных матчей, а "Карпаты“ пытаются зацепиться за еврокубки.

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В прошлом туре львовяне в меньшинстве переиграли ЛНЗ, а "Ворскла" очень неожиданно смогла отобрать очки у "Динамо". Смогут ли подопечные Максимова впервые в 2025 году выиграть?

Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Карпаты" состоится в четверг, 6-го марта 2025-го года, в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Ворскла - Карпаты Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>



