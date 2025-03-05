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Ворскла - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В матче 20-го тура УПЛ встретятся команды с разных полюсов турнирной таблицы. "Ворскла" борется за то чтобы избежать переходных матчей, а "Карпаты“ пытаются зацепиться за еврокубки.
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В прошлом туре львовяне в меньшинстве переиграли ЛНЗ, а "Ворскла" очень неожиданно смогла отобрать очки у "Динамо". Смогут ли подопечные Максимова впервые в 2025 году выиграть?
Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Карпаты" состоится в четверг, 6-го марта 2025-го года, в 13:00.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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