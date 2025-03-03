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Легионер Шахтера рассказал, чем украинский футбол отличается от бразильского

Премьер-лига

Кауа Элиас рассказал об адаптации в Украине

Легионер Шахтера рассказал, чем украинский футбол отличается от бразильского

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

Новина українською

Новичок донецкого "Шахтера" Кауа Элиас поделился своими мыслями относительно жизни в Украине, а также сравнил украинский футбол с бразильским.

- Чем украинский футбол отличается от бразильского?

– Считаю, что в Бразилии более зрелищный футбол с точки зрения искусства, скажем так. Есть больше времени на принятие решений, больше времени, чтобы поиграть с мячом, создать зрелище, а также меньший акцент на физическом аспекте игры. В Украине чемпионат очень интересный, я почувствовал это в первой же игре. Больший акцент на физической готовности, активности перемещений с мячом, поэтому эта интенсивность еще непривычна для меня, но очень нравится.

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- Было ли что-нибудь такое, что тебя удивило в Украине?

– Полагаю, пока нет. Многие вещи, также происходящие в Бразилии, не нашел чего-то очень отличного и чего-то, что меня испугало бы.

- А что насчет погодных условий?

– Здесь очень отличается. Я привык, что у Бразилии нормальная ситуация, когда ты выходишь на улицу и у тебя +40 градусов. Конечно, сейчас обстоятельства иные, однако я убежден, что это никак не повлияет на нашу подготовку к игре, я в процессе адаптации, тем более у нас команда, где большая бразильская диаспора, и это для меня тоже значительный плюс. А вообще мне нравится холод, поэтому, полагаю, адаптация не продлится долго.

- Впечатления от украинцев?

– Люди в Украине очень приятные. Я еще здесь недолго, но действительно почувствовал, как тепло нас встретили. Если мы говорим о каких-то архитектурных особенностях, то Львов очень отличается от бразильских городов, улиц и вообще инфраструктура другая. Но мне приятно здесь быть, и я буду искать возможности, чтобы посмотреть больше украинских городов, - сказал Элиас.

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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Алина Ерофеева
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