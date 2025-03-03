Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Шахтера рассказал, чем украинский футбол отличается от бразильского
Кауа Элиас рассказал об адаптации в Украине
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Новичок донецкого "Шахтера" Кауа Элиас поделился своими мыслями относительно жизни в Украине, а также сравнил украинский футбол с бразильским.
- Чем украинский футбол отличается от бразильского?
– Считаю, что в Бразилии более зрелищный футбол с точки зрения искусства, скажем так. Есть больше времени на принятие решений, больше времени, чтобы поиграть с мячом, создать зрелище, а также меньший акцент на физическом аспекте игры. В Украине чемпионат очень интересный, я почувствовал это в первой же игре. Больший акцент на физической готовности, активности перемещений с мячом, поэтому эта интенсивность еще непривычна для меня, но очень нравится.
- Было ли что-нибудь такое, что тебя удивило в Украине?
– Полагаю, пока нет. Многие вещи, также происходящие в Бразилии, не нашел чего-то очень отличного и чего-то, что меня испугало бы.
- А что насчет погодных условий?
– Здесь очень отличается. Я привык, что у Бразилии нормальная ситуация, когда ты выходишь на улицу и у тебя +40 градусов. Конечно, сейчас обстоятельства иные, однако я убежден, что это никак не повлияет на нашу подготовку к игре, я в процессе адаптации, тем более у нас команда, где большая бразильская диаспора, и это для меня тоже значительный плюс. А вообще мне нравится холод, поэтому, полагаю, адаптация не продлится долго.
- Впечатления от украинцев?
– Люди в Украине очень приятные. Я еще здесь недолго, но действительно почувствовал, как тепло нас встретили. Если мы говорим о каких-то архитектурных особенностях, то Львов очень отличается от бразильских городов, улиц и вообще инфраструктура другая. Но мне приятно здесь быть, и я буду искать возможности, чтобы посмотреть больше украинских городов, - сказал Элиас.
Популярное сейчас
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Беседин дебютировал во втором дивизионе Чехии
- "Спокойно, что вы уже панику подняли?": Милевский – о сокращении отставания Шахтера от Динамо