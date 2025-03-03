Действительно ли скандальный пенальти? Судейский эксперт отреагировал на критику в адрес Анастасии Романюк

Драматичным получился матч 19-го тура между командами "Верес" и "Колос". На 94-й минуте при счете 1:1 арбитр Анастасия Романюк поставила пенальти в ворота ковалёвцев, после чего Харатин исполнил приговор и принес хозяевам победу. Правда, не всем пришелся по душе вердикт арбитра. В послематчевой студии один из экспертов сказал: "Меня нервируют такие пенальти. Игрока погладили по спинке, и он упал". Другой добавил: "Это мужская борьба и по духу игры – это не совсем правильно ставить такие пенальти". Такие мысли публичных людей формируют всеобщее мнение. Но, как считают судейские эксперты (а не просто футбольные специалисты), негативное мнение о работе Анастасии Романюк в данном контексте ошибочно. Эксклюзивно для UA-Футбол позицию судей попытался объяснить экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/IciqFGrFSg — Igor Semyon (@igor_semyon) March 3, 2025

- Это очевидный пенальти. Игрок "Колоса" вместо того, чтобы играть в мяч, банально двумя руками завалил атакующего на газон. И это не мужская борьба, а похоже на борьбу на татами. Хороший арбитр должен такие моменты видеть, и сам ставить пенальти, а не делать это после подсказки и просмотра VAR. К сожалению, Анастасия Романюк сама не увидела нарушения со стороны защитника. За это ей и снизит оценку наблюдатель арбитража. Поэтому это никакой не скандальный, а обязательный пенальти, - сказал Мирослав Ступар.

Напомним, что "Верес" в итоге победил "Колос" со счетом 2:1.