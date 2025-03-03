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Действительно ли скандальный пенальти? Судейский эксперт отреагировал на критику в адрес Анастасии Романюк

Премьер-лига

Судейский анализ матча Верес – Колос

Действительно ли скандальный пенальти? Судейский эксперт отреагировал на критику в адрес Анастасии Романюк

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Драматичным получился матч 19-го тура между командами "Верес" и "Колос". На 94-й минуте при счете 1:1 арбитр Анастасия Романюк поставила пенальти в ворота ковалёвцев, после чего Харатин исполнил приговор и принес хозяевам победу. Правда, не всем пришелся по душе вердикт арбитра. В послематчевой студии один из экспертов сказал: "Меня нервируют такие пенальти. Игрока погладили по спинке, и он упал". Другой добавил: "Это мужская борьба и по духу игры – это не совсем правильно ставить такие пенальти". Такие мысли публичных людей формируют всеобщее мнение. Но, как считают судейские эксперты (а не просто футбольные специалисты), негативное мнение о работе Анастасии Романюк в данном контексте ошибочно. Эксклюзивно для UA-Футбол позицию судей попытался объяснить экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Это очевидный пенальти. Игрок "Колоса" вместо того, чтобы играть в мяч, банально двумя руками завалил атакующего на газон. И это не мужская борьба, а похоже на борьбу на татами. Хороший арбитр должен такие моменты видеть, и сам ставить пенальти, а не делать это после подсказки и просмотра VAR. К сожалению, Анастасия Романюк сама не увидела нарушения со стороны защитника. За это ей и снизит оценку наблюдатель арбитража. Поэтому это никакой не скандальный, а обязательный пенальти, - сказал Мирослав Ступар.

Напомним, что "Верес" в итоге победил "Колос" со счетом 2:1.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:06
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 14:06
Gudvin85 (Горлівка) -- колишній попочленець армії лугандона, до цього різноробочий овощебази м.Горлівка, після боїв зі славними ЗСУ позбавився пів дупи, та частини причандала. Це є причиною агресивних і постійних нападок на українців. На сьогоднішній день є мийщиком посуду в столовій, де харчуються кадирівці. Так як після поранення він не отримує ні копійки від бандформування лугандона, то вимушений надавати послуги сексуального характеру для кадирівських козо.йо.бів...
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
03.03.2025 в 13:06
Судить надо так, чтобы потом адвокаты были не нужны
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