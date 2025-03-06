Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: НК Верес
Интересное противостояние ожидает болельщиков на "Арене Левый Берег", где местная команда будет принимать "Верес". Смогут ли подопечные Первака огорчить коллектив из Ровно?
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
"Левый Берег" в прошлом туре в важнейшем матче переиграл "Черноморец“. А вот "Верес" в 2025 году очков еще вообще не терял. Подопечные Шандрука выиграли у "Кривбасса" и "Колоса".
Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Верес" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 13:00.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Отскок года в Париже, 9-месячный бан Фонсеки и фиаско Алонсо. Главные новости за 5 марта
- ЛЧ. Бенфика - Барселона 0:1. Победили в меньшинстве
- Фонсека дисквалифицирован на девять месяцев за инцидент с арбитром
- Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба