Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Интересное противостояние ожидает болельщиков на "Арене Левый Берег", где местная команда будет принимать "Верес". Смогут ли подопечные Первака огорчить коллектив из Ровно?

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"Левый Берег" в прошлом туре в важнейшем матче переиграл "Черноморец“. А вот "Верес" в 2025 году очков еще вообще не терял. Подопечные Шандрука выиграли у "Кривбасса" и "Колоса".

Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Верес" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Левый Берег - Верес Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>