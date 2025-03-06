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Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Левый Берег - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков на "Арене Левый Берег", где местная команда будет принимать "Верес". Смогут ли подопечные Первака огорчить коллектив из Ровно?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Левый Берег" в прошлом туре в важнейшем матче переиграл "Черноморец“. А вот "Верес" в 2025 году очков еще вообще не терял. Подопечные Шандрука выиграли у "Кривбасса" и "Колоса".

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Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Левый Берег" - "Верес" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Левый Берег - Верес
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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