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Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня не имеют права терять очки, если хотят побороться за чемпионство. Тем не менее, против коллектива из Ковалевки легко точно не будет.

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"Колос" свои две официальные игры в 2025 году проиграл, но команда не выглядела безнадежной. "Александрия" долго держалась против "Шахтера“, но в конце встречи пропустила трижды.

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Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Александрия" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Колос - Александрия
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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