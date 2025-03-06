Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Руслана Ротаня не имеют права терять очки, если хотят побороться за чемпионство. Тем не менее, против коллектива из Ковалевки легко точно не будет.

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"Колос" свои две официальные игры в 2025 году проиграл, но команда не выглядела безнадежной. "Александрия" долго держалась против "Шахтера“, но в конце встречи пропустила трижды.

Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Александрия" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Колос - Александрия Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>