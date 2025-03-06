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Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Олександрія
Подопечные Руслана Ротаня не имеют права терять очки, если хотят побороться за чемпионство. Тем не менее, против коллектива из Ковалевки легко точно не будет.
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"Колос" свои две официальные игры в 2025 году проиграл, но команда не выглядела безнадежной. "Александрия" долго держалась против "Шахтера“, но в конце встречи пропустила трижды.
Поединок 20-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Колос" - "Александрия" состоится в пятницу, 7-го марта 2025-го года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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