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Геллер: Если бы Бражко остался в Заре еще на год, стал бы другим футболистом

Премьер-лига

По его словам, в последнее время хавбек немного сдал в уровне

Геллер: Если бы Бражко остался в Заре еще на год, стал бы другим футболистом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер поделился своими мыслями относительно полузащитника "Динамо" Владимира Бражко, который в сезоне 2022/23 играл на правах аренды за луганский клуб.

"Смотрите, мне очень нравится Бражко, но в последнее время он, скажем так, немного сдал в уровне. Объясню почему. Когда он играл в "Заре", интенсивность у него была выше, потому что мы не всегда играли первым номером, и на него ложилось много ответственности. Придя в "Динамо", они играют первым номером, и ответственности у него меньше.

Поэтому мы видели гол от "Ворсклы", так же, как и ранее игру сборной Украины, где он также, мягко говоря, поучаствовал в пропущенном мяче. Поэтому я и тогда говорил, что ему бы еще полгода или год обкатки. Но он хороший парень - и как человек, и как футболист неплохой. Но ему все равно нужно совершенствоваться. В "Динамо" это тяжело делать, потому что у них очень большие задачи.

Знаете, бывает страх больших клубов. Не могу сказать, что у него есть, но ему просто тяжелее там. Если бы он еще год окреп у нас, я думаю, он был бы совершенно другим футболистом, еще лучше. Он окреп бы психологически", - сказал Геллер в интервью YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Евгений Геллер Владимир Бражко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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