  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матвиенко: Продал бы Судакова, если бы был главным тренером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матвиенко: Продал бы Судакова, если бы был главным тренером

Премьер-лига
Обновлено

Защитник "горняков" удивил своим ответом на вопрос одного из болельщиков

Матвиенко: Продал бы Судакова, если бы был главным тренером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко ответил на несколько вопросов от болельщиков "горняков", удивив своим ответом об одном из своих партнеров по команде.

— Представим, что вы на один день стали главным тренером "Шахтера". Какое бы нововведение сразу ввели?

— Продал бы Судакова.

Также, отвечая далее на вопросы от фанатов клуба в соцсетях, капитан дончан рассказал, что он взял бы с собой Дмитрия Резника на необитаемый остров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Николай Матвиенко провел 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
"Когда закончится война, развернемся так, что это все отметят". У Динамо рассказали, планируют ли праздновать годовщину славных побед
yellow-arrow
Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
Геллер: Если бы Бражко остался в Заре еще на год, стал бы другим футболистом
Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости