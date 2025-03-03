Матвиенко: Продал бы Судакова, если бы был главным тренером

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко ответил на несколько вопросов от болельщиков "горняков", удивив своим ответом об одном из своих партнеров по команде.

— Представим, что вы на один день стали главным тренером "Шахтера". Какое бы нововведение сразу ввели?

— Продал бы Судакова.

Также, отвечая далее на вопросы от фанатов клуба в соцсетях, капитан дончан рассказал, что он взял бы с собой Дмитрия Резника на необитаемый остров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Николай Матвиенко провел 23 матча за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.