Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В целом тур понравился меньше предыдущего. И менее двух голов за игру, в среднем, и несколько смазанное общее визуальное впечатление. Зато порезвились андердоги и торжествовала интрига. К тому же, первая команда УПЛ лишилась очков, а последняя отпраздновала победу. Что еще нужно невзыскательному зрителю для счастья?
Подчеркнул бы особо, что обе громкие сенсации ковались на полях фаворитов, где их вынуждены были принимать соперники - номинальные хозяева поля. “Ворскла” завоевала ничью в Киеве, а “Ингулец” выиграл в Кривом Роге. Это что-то.
- Ворскла - Динамо 1:1
- Шахтер - Александрия 3:0
- Ингулец - Кривбасс 2:0
- Оболонь - Полесье 0:0
- Карпаты - ЛНЗ 1:0
- Заря - Рух 2:0
- Верес - Колос 2:1
- Черноморец - Левый Берег 0:1
Зрелищность. Самым богатым на события стал поединок “Зари” с “Рухом”. После него выделил бы матч “Ингулец” - “Кривбасс”. Сдали зрительский зачет также “Ворскла” с “Динамо” и “Карпаты” с ЛНЗ.
Остальные как остальные. Явно “глухих” игр не было. А меньше всего голевых моментов было во встрече “Оболони” с “Полесьем” и в Одессе.
Интрига. По факту выходит, что итоговый результат раньше всего установился в Кривом Роге. Бенедюк удвоил счет в пользу “Ингульца” еще перед перерывом, и отыграть эту фору соперник оказался не в состоянии. Во всех без исключения остальных матчах тура интрига не отпускала нас долго.
Второй мяч “Зари”, забитый Будковским на 74-й минуте, практически упокоил “Рух”. На 86-й - Нещерет спас “Динамо” от поражения после удара полтавчанина Салабая. Минутой позже мог, но не сумел сделать то же для “Черноморца” Шевцов, промахнувшийся по воротам “Левого Берега”.
90-я минута принесла окончательный успех “Карпатам”: штрафной черкащанина Ноникашвили не достиг цели. Она же лишила последних надежд “Александрию”, когда Эгиналду забил второй гол “Шахтера”.
Уже в компенсированное время очередной сэйв Марченко таки-вырвал очечко для “Оболони” в игре с “Полесьем”. И перед самым финальным свистком Харатин с пенальти принес победу “Вересу” над “Колосом”.
Логика. Не припомню, когда она терпела в УПЛ столь сокрушительное поражение. С абсолютно закономерным счетом завершился лишь поединок “Ворсклы” с “Динамо” - 1:1. “Шахтер” “наиграл” на победу с “Александрией”, но лишь на минимальную. А дальше - полнейший беспредел.
“Карпаты” с ЛНЗ, по совокупности моментов, заслуживали ничьей - Черкассы не досчитались своего забитого мяча. Так же, как “Рух” - двух голов в матче с “Зарей”. “Верес” забил “лишний” мяч “Колосу”. “Черноморец” был чуточку ближе к голу, но “Левый Берег” реализовал один шанс из двух, а три одесских прошли мимо кассы.
“Кривбасс”, на самом деле, должен был выигрывать у “Ингульца”, а уж “Полесье” у “Оболони” - тем более. Если бы автоматически завершался голом один момент из трех. Но такое в футболе происходит далеко не всегда. Поэтому любители непредсказуемости и парадоксальности исходов могут быть удовлетворены.
Судейство. По большому счету, предметом для разговора может здесь служить разве что пенальти, с которого был забит победный мяч “Вереса” - тот самый “лишний”, с точки зрения формальной логики. Но не с точки зрения формального арбитража.
Версия коллеги Юстаса: “Основания были. Хотя и явно дорисовывал. Но 60 на 40 в пользу пенальти”. И здесь не могу не согласиться с Срной из “Футбола 360”: не имеет значения, на какой минуте и при каком счете - это все лирика.
Арбитрыня Романюк поначалу действительно “точку” не поставила. Она ее попросту не увидела: на присланном Юстасом стоп-кадре присутствуют 18 из 22 футболистов, но отсутствует рефери. По меткому выражению моего коллеги по блогу, с занимаемой ею позиции можно было увидеть лишь четыре задницы, две из которых все заслоняли.
Ну а видео-ассистент Райда сделал лишь то, что был обязан сделать.
Везение. Фортуна вела себя не менее скромно. Наверное, имело бы смысл вспоминать удар александрийца Цары в перекладину ворот “Шахтера” на 60-й минуте, при 0:0. Если бы перед этим он не отмахнулся от соперника.
Комментарий Юстаса: “После ВАРа скорее бы гол отменили. Хотя как по мне, нарушения не было, но сейчас очень трепетно относятся к таким моментам”.
Я бы еще припомнил удар в штангу ворот “Зари” от Ременяка из “Руха”, при 0:1, на 37-й минуте. Но перекладина Джордана и стойка Будковского во втором тайме совместными усилиями сводят ее на нет.
Личности. Пальму первенства в туре у меня разделили бы Будковский и Яцык - по четыре участия в ключевых моментах игры, включая оба гола “Зари”. Столько же раз засветился в важнейших эпизодах матча Соса (“Кривбасс”), хотя его скорее можно считать главным неудачником тура.
Достижение Судакова из “Шахтера” очевидно: три участия в голах из трех возможных. При том, что Георгий вышел на замену, проведя лишь половину игры. А помимо вышеназванных, отмечу полтавчан Крупского и Скляра, да Третьякова из Ковалевки. В плане же эффективности выделю еще Пушкарева - участника обоих голов “Ингульца”.
Среди вратарей нет равных Марченко (“Оболонь”) и Паламарчуку (“Ингулец”). Оба совершили по четыре зачетных сэйва, оба остались “сухими”. При этом первый спасал свои ворота почти во всех опасных моментах, а команда второго добилась лучшего результата.
Для тех, кто не понял: здесь говорят не о героях тура - о тех, кто чаще появлялся в игре, как говорится, “крупным планом”.
Симпатии. Парадоксально, но больше всех постарались для зрителя проигравшие “Кривбасс” и “Рух”. В тройку войдет “Заря”. Выполнили норму реально опасных моментов (хотя бы пять за матч) также “Карпаты”, “Ворскла” и “Полесье”.
Фактически продержала нас на сухом пайке “Оболонь”. И я просто поражаюсь тому, как участники обозрения УПЛ-ТВ умудрились отыскать в ее игре голевые моменты. Ну, разве что из серии “не смог раскрутить барабан”.
Лишь парочку шансов с натяжкой можно отыскать у “Александрии”. Как и у “Левого Берега”, который после забитого мяча старательно оберегал свои 1:0.
Таблица. “Шахтер” практически обошел “Александрию”, разделавшись с нею в очном поединке, и несколько приблизился к “Динамо”. К тому же, теперь, наверное, ясно даже самым смелым мечтателям, что борьба за медали ограничится этим узким кругом “революционеров, страшно далеких от народа”.
Отмечаем движуху в районе зоны риска, которую покинул “Левый Берег”, и к которой максимально приблизился “Колос”. И, разумеется, успех “Ингульца” - это должно придать ему сил и уверенности в себе в погоне за конкурентами.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|19
|14
|5
|0
|40-12
|47
|2
|ФК Александрия
|19
|12
|5
|2
|28-16
|41
|3
|Шахтер
|18
|12
|3
|3
|45-15
|39
|4
|Кривбасс
|18
|9
|4
|5
|22-18
|31
|5
|Полесье
|19
|8
|7
|4
|25-16
|31
|6
|Карпаты
|19
|8
|3
|8
|23-23
|27
|7
|Верес
|19
|6
|7
|6
|22-25
|25
|8
|Заря
|18
|8
|1
|9
|21-22
|25
|9
|Рух
|19
|5
|8
|6
|21-17
|23
|10
|ЛНЗ
|19
|6
|4
|9
|19-27
|22
|11
|Левый Берег
|19
|5
|4
|10
|10-21
|19
|12
|Колос
|19
|3
|9
|7
|13-16
|18
|13
|Оболонь
|19
|4
|6
|9
|11-29
|18
|14
|Ворскла
|19
|4
|5
|10
|16-27
|17
|15
|Черноморец
|19
|4
|3
|12
|13-27
|15
|16
|Ингулец
|18
|2
|6
|10
|14-32
|12
Анонсы. Номинальный гвоздь программы 20-го тура: “Шахтер” - “Кривбасс”. Свежо предание, да верится с трудом… Впрочем, в футболе случается всякое.
“Колос” - “Александрия”. Обоим нужны очки, оба пытаются жить, а не существовать в УПЛ. Глядишь, и получится заруба с элементами действа?
“Ворскла” - “Карпаты”. По впечатлениям от минувшего тура, сюда может заглянуть футбол. Лишь бы только качество поляны ему не воспрепятствовало…
А пока переключаемся на Лигу чемпионов, где начинается самое интересное. Как обычно, на этом же месте и в час, определенный редакцией, мы попытаемся обсудить ключевые для зрителя аспекты матчей ⅛ финала главного клубного турнира Европы.
Фото - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Аль-Наср отправился в Иран без Криштиану Роналду: ему грозит 99 ударов плетью
- Победный гол Довбика, Кривбасс снова проиграл, Барса возглавила Ла Лигу. Главные новости за 2 марта
- "Я пришел домой и увидел гостей, которых точно не ожидал увидеть": новичок Шахтера – о переговорах
- Ярмоленко: Если на Динамо полный Олимпийский приходил на ЛЧ или Шахтер, то в Германии так в каждом матче
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Триумфальное возвращение Судакова, универсальный Яцык, монолитные Матвиенко и Будковский, феномены Оболони и Ворсклы. Символическая сборная 19-го тура УПЛ