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Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ

Премьер-лига

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В целом тур понравился меньше предыдущего. И менее двух голов за игру, в среднем, и несколько смазанное общее визуальное впечатление. Зато порезвились андердоги и торжествовала интрига. К тому же, первая команда УПЛ лишилась очков, а последняя отпраздновала победу. Что еще нужно невзыскательному зрителю для счастья?

Подчеркнул бы особо, что обе громкие сенсации ковались на полях фаворитов, где их вынуждены были принимать соперники - номинальные хозяева поля. “Ворскла” завоевала ничью в Киеве, а “Ингулец” выиграл в Кривом Роге. Это что-то.

  • Ворскла - Динамо 1:1
  • Шахтер - Александрия 3:0
  • Ингулец - Кривбасс 2:0
  • Оболонь - Полесье 0:0
  • Карпаты - ЛНЗ 1:0
  • Заря - Рух 2:0
  • Верес - Колос 2:1
  • Черноморец - Левый Берег 0:1

Зрелищность. Самым богатым на события стал поединок “Зари” с “Рухом”. После него выделил бы матч “Ингулец” - “Кривбасс”. Сдали зрительский зачет также “Ворскла” с “Динамо” и “Карпаты” с ЛНЗ.

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 1

Остальные как остальные. Явно “глухих” игр не было. А меньше всего голевых моментов было во встрече “Оболони” с “Полесьем” и в Одессе.

Интрига. По факту выходит, что итоговый результат раньше всего установился в Кривом Роге. Бенедюк удвоил счет в пользу “Ингульца” еще перед перерывом, и отыграть эту фору соперник оказался не в состоянии. Во всех без исключения остальных матчах тура интрига не отпускала нас долго.

Второй мяч “Зари”, забитый Будковским на 74-й минуте, практически упокоил “Рух”. На 86-й - Нещерет спас “Динамо” от поражения после удара полтавчанина Салабая. Минутой позже мог, но не сумел сделать то же для “Черноморца” Шевцов, промахнувшийся по воротам “Левого Берега”.

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 2

90-я минута принесла окончательный успех “Карпатам”: штрафной черкащанина Ноникашвили не достиг цели. Она же лишила последних надежд “Александрию”, когда Эгиналду забил второй гол “Шахтера”.

Уже в компенсированное время очередной сэйв Марченко таки-вырвал очечко для “Оболони” в игре с “Полесьем”. И перед самым финальным свистком Харатин с пенальти принес победу “Вересу” над “Колосом”.

Логика. Не припомню, когда она терпела в УПЛ столь сокрушительное поражение. С абсолютно закономерным счетом завершился лишь поединок “Ворсклы” с “Динамо” - 1:1. “Шахтер” “наиграл” на победу с “Александрией”, но лишь на минимальную. А дальше - полнейший беспредел.

“Карпаты” с ЛНЗ, по совокупности моментов, заслуживали ничьей - Черкассы не досчитались своего забитого мяча. Так же, как “Рух” - двух голов в матче с “Зарей”. “Верес” забил “лишний” мяч “Колосу”. “Черноморец” был чуточку ближе к голу, но “Левый Берег” реализовал один шанс из двух, а три одесских прошли мимо кассы.

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 3

“Кривбасс”, на самом деле, должен был выигрывать у “Ингульца”, а уж “Полесье” у “Оболони” - тем более. Если бы автоматически завершался голом один момент из трех. Но такое в футболе происходит далеко не всегда. Поэтому любители непредсказуемости и парадоксальности исходов могут быть удовлетворены.

Судейство. По большому счету, предметом для разговора может здесь служить разве что пенальти, с которого был забит победный мяч “Вереса” - тот самый “лишний”, с точки зрения формальной логики. Но не с точки зрения формального арбитража.

Версия коллеги Юстаса: “Основания были. Хотя и явно дорисовывал. Но 60 на 40 в пользу пенальти”. И здесь не могу не согласиться с Срной из “Футбола 360”: не имеет значения, на какой минуте и при каком счете - это все лирика.

Арбитрыня Романюк поначалу действительно “точку” не поставила. Она ее попросту не увидела: на присланном Юстасом стоп-кадре присутствуют 18 из 22 футболистов, но отсутствует рефери. По меткому выражению моего коллеги по блогу, с занимаемой ею позиции можно было увидеть лишь четыре задницы, две из которых все заслоняли.

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Ну а видео-ассистент Райда сделал лишь то, что был обязан сделать.

Везение. Фортуна вела себя не менее скромно. Наверное, имело бы смысл вспоминать удар александрийца Цары в перекладину ворот “Шахтера” на 60-й минуте, при 0:0. Если бы перед этим он не отмахнулся от соперника.

Комментарий Юстаса: “После ВАРа скорее бы гол отменили. Хотя как по мне, нарушения не было, но сейчас очень трепетно относятся к таким моментам”.

Я бы еще припомнил удар в штангу ворот “Зари” от Ременяка из “Руха”, при 0:1, на 37-й минуте. Но перекладина Джордана и стойка Будковского во втором тайме совместными усилиями сводят ее на нет.

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 4

Личности. Пальму первенства в туре у меня разделили бы Будковский и Яцык - по четыре участия в ключевых моментах игры, включая оба гола “Зари”. Столько же раз засветился в важнейших эпизодах матча Соса (“Кривбасс”), хотя его скорее можно считать главным неудачником тура.

Достижение Судакова из “Шахтера” очевидно: три участия в голах из трех возможных. При том, что Георгий вышел на замену, проведя лишь половину игры. А помимо вышеназванных, отмечу полтавчан Крупского и Скляра, да Третьякова из Ковалевки. В плане же эффективности выделю еще Пушкарева - участника обоих голов “Ингульца”.

Среди вратарей нет равных Марченко (“Оболонь”) и Паламарчуку (“Ингулец”). Оба совершили по четыре зачетных сэйва, оба остались “сухими”. При этом первый спасал свои ворота почти во всех опасных моментах, а команда второго добилась лучшего результата.

Для тех, кто не понял: здесь говорят не о героях тура - о тех, кто чаще появлялся в игре, как говорится, “крупным планом”.

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Симпатии. Парадоксально, но больше всех постарались для зрителя проигравшие “Кривбасс” и “Рух”. В тройку войдет “Заря”. Выполнили норму реально опасных моментов (хотя бы пять за матч) также “Карпаты”, “Ворскла” и “Полесье”.

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 5

Фактически продержала нас на сухом пайке “Оболонь”. И я просто поражаюсь тому, как участники обозрения УПЛ-ТВ умудрились отыскать в ее игре голевые моменты. Ну, разве что из серии “не смог раскрутить барабан”.

Лишь парочку шансов с натяжкой можно отыскать у “Александрии”. Как и у “Левого Берега”, который после забитого мяча старательно оберегал свои 1:0.

Таблица. “Шахтер” практически обошел “Александрию”, разделавшись с нею в очном поединке, и несколько приблизился к “Динамо”. К тому же, теперь, наверное, ясно даже самым смелым мечтателям, что борьба за медали ограничится этим узким кругом “революционеров, страшно далеких от народа”.

Отмечаем движуху в районе зоны риска, которую покинул “Левый Берег”, и к которой максимально приблизился “Колос”. И, разумеется, успех “Ингульца” - это должно придать ему сил и уверенности в себе в погоне за конкурентами.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 19 14 5 0 40-12 47
2 ФК Александрия ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41
3 Шахтер Шахтер 18 12 3 3 45-15 39
4 Кривбасс Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31
5 Полесье Полесье 19 8 7 4 25-16 31
6 Карпаты Карпаты 19 8 3 8 23-23 27
7 Верес Верес 19 6 7 6 22-25 25
8 Заря Заря 18 8 1 9 21-22 25
9 Рух Рух 19 5 8 6 21-17 23
10 ЛНЗ ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22
11 Левый Берег Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19
12 Колос Колос 19 3 9 7 13-16 18
13 Оболонь Оболонь 19 4 6 9 11-29 18
14 Ворскла Ворскла 19 4 5 10 16-27 17
15 Черноморец Черноморец 19 4 3 12 13-27 15
16 Ингулец Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Анонсы. Номинальный гвоздь программы 20-го тура: “Шахтер” - “Кривбасс”. Свежо предание, да верится с трудом… Впрочем, в футболе случается всякое.

“Колос” - “Александрия”. Обоим нужны очки, оба пытаются жить, а не существовать в УПЛ. Глядишь, и получится заруба с элементами действа?

“Ворскла” - “Карпаты”. По впечатлениям от минувшего тура, сюда может заглянуть футбол. Лишь бы только качество поляны ему не воспрепятствовало…

Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ - изображение 22

А пока переключаемся на Лигу чемпионов, где начинается самое интересное. Как обычно, на этом же месте и в час, определенный редакцией, мы попытаемся обсудить ключевые для зрителя аспекты матчей ⅛ финала главного клубного турнира Европы.

Фото - UA-Футбол

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