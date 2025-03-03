Грустный лидер, довольный аутсайдер. Акценты зрителя на играх 19-го тура УПЛ

В целом тур понравился меньше предыдущего. И менее двух голов за игру, в среднем, и несколько смазанное общее визуальное впечатление. Зато порезвились андердоги и торжествовала интрига. К тому же, первая команда УПЛ лишилась очков, а последняя отпраздновала победу. Что еще нужно невзыскательному зрителю для счастья?

Подчеркнул бы особо, что обе громкие сенсации ковались на полях фаворитов, где их вынуждены были принимать соперники - номинальные хозяева поля. “Ворскла” завоевала ничью в Киеве, а “Ингулец” выиграл в Кривом Роге. Это что-то.

Ворскла - Динамо 1:1

Шахтер - Александрия 3:0

Ингулец - Кривбасс 2:0

Оболонь - Полесье 0:0

Карпаты - ЛНЗ 1:0

Заря - Рух 2:0

Верес - Колос 2:1

Черноморец - Левый Берег 0:1

Зрелищность. Самым богатым на события стал поединок “Зари” с “Рухом”. После него выделил бы матч “Ингулец” - “Кривбасс”. Сдали зрительский зачет также “Ворскла” с “Динамо” и “Карпаты” с ЛНЗ.

Остальные как остальные. Явно “глухих” игр не было. А меньше всего голевых моментов было во встрече “Оболони” с “Полесьем” и в Одессе.

Интрига. По факту выходит, что итоговый результат раньше всего установился в Кривом Роге. Бенедюк удвоил счет в пользу “Ингульца” еще перед перерывом, и отыграть эту фору соперник оказался не в состоянии. Во всех без исключения остальных матчах тура интрига не отпускала нас долго.

Второй мяч “Зари”, забитый Будковским на 74-й минуте, практически упокоил “Рух”. На 86-й - Нещерет спас “Динамо” от поражения после удара полтавчанина Салабая. Минутой позже мог, но не сумел сделать то же для “Черноморца” Шевцов, промахнувшийся по воротам “Левого Берега”.

90-я минута принесла окончательный успех “Карпатам”: штрафной черкащанина Ноникашвили не достиг цели. Она же лишила последних надежд “Александрию”, когда Эгиналду забил второй гол “Шахтера”.

Уже в компенсированное время очередной сэйв Марченко таки-вырвал очечко для “Оболони” в игре с “Полесьем”. И перед самым финальным свистком Харатин с пенальти принес победу “Вересу” над “Колосом”.

Логика. Не припомню, когда она терпела в УПЛ столь сокрушительное поражение. С абсолютно закономерным счетом завершился лишь поединок “Ворсклы” с “Динамо” - 1:1. “Шахтер” “наиграл” на победу с “Александрией”, но лишь на минимальную. А дальше - полнейший беспредел.

“Карпаты” с ЛНЗ, по совокупности моментов, заслуживали ничьей - Черкассы не досчитались своего забитого мяча. Так же, как “Рух” - двух голов в матче с “Зарей”. “Верес” забил “лишний” мяч “Колосу”. “Черноморец” был чуточку ближе к голу, но “Левый Берег” реализовал один шанс из двух, а три одесских прошли мимо кассы.

“Кривбасс”, на самом деле, должен был выигрывать у “Ингульца”, а уж “Полесье” у “Оболони” - тем более. Если бы автоматически завершался голом один момент из трех. Но такое в футболе происходит далеко не всегда. Поэтому любители непредсказуемости и парадоксальности исходов могут быть удовлетворены.

Судейство. По большому счету, предметом для разговора может здесь служить разве что пенальти, с которого был забит победный мяч “Вереса” - тот самый “лишний”, с точки зрения формальной логики. Но не с точки зрения формального арбитража.

Версия коллеги Юстаса: “Основания были. Хотя и явно дорисовывал. Но 60 на 40 в пользу пенальти”. И здесь не могу не согласиться с Срной из “Футбола 360”: не имеет значения, на какой минуте и при каком счете - это все лирика.

Арбитрыня Романюк поначалу действительно “точку” не поставила. Она ее попросту не увидела: на присланном Юстасом стоп-кадре присутствуют 18 из 22 футболистов, но отсутствует рефери. По меткому выражению моего коллеги по блогу, с занимаемой ею позиции можно было увидеть лишь четыре задницы, две из которых все заслоняли.

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Ну а видео-ассистент Райда сделал лишь то, что был обязан сделать.

Везение. Фортуна вела себя не менее скромно. Наверное, имело бы смысл вспоминать удар александрийца Цары в перекладину ворот “Шахтера” на 60-й минуте, при 0:0. Если бы перед этим он не отмахнулся от соперника.

Комментарий Юстаса: “После ВАРа скорее бы гол отменили. Хотя как по мне, нарушения не было, но сейчас очень трепетно относятся к таким моментам”.

Я бы еще припомнил удар в штангу ворот “Зари” от Ременяка из “Руха”, при 0:1, на 37-й минуте. Но перекладина Джордана и стойка Будковского во втором тайме совместными усилиями сводят ее на нет.

Личности. Пальму первенства в туре у меня разделили бы Будковский и Яцык - по четыре участия в ключевых моментах игры, включая оба гола “Зари”. Столько же раз засветился в важнейших эпизодах матча Соса (“Кривбасс”), хотя его скорее можно считать главным неудачником тура.

Достижение Судакова из “Шахтера” очевидно: три участия в голах из трех возможных. При том, что Георгий вышел на замену, проведя лишь половину игры. А помимо вышеназванных, отмечу полтавчан Крупского и Скляра, да Третьякова из Ковалевки. В плане же эффективности выделю еще Пушкарева - участника обоих голов “Ингульца”.

Среди вратарей нет равных Марченко (“Оболонь”) и Паламарчуку (“Ингулец”). Оба совершили по четыре зачетных сэйва, оба остались “сухими”. При этом первый спасал свои ворота почти во всех опасных моментах, а команда второго добилась лучшего результата.

Для тех, кто не понял: здесь говорят не о героях тура - о тех, кто чаще появлялся в игре, как говорится, “крупным планом”.

Симпатии. Парадоксально, но больше всех постарались для зрителя проигравшие “Кривбасс” и “Рух”. В тройку войдет “Заря”. Выполнили норму реально опасных моментов (хотя бы пять за матч) также “Карпаты”, “Ворскла” и “Полесье”.

Фактически продержала нас на сухом пайке “Оболонь”. И я просто поражаюсь тому, как участники обозрения УПЛ-ТВ умудрились отыскать в ее игре голевые моменты. Ну, разве что из серии “не смог раскрутить барабан”.

Лишь парочку шансов с натяжкой можно отыскать у “Александрии”. Как и у “Левого Берега”, который после забитого мяча старательно оберегал свои 1:0.

Таблица. “Шахтер” практически обошел “Александрию”, разделавшись с нею в очном поединке, и несколько приблизился к “Динамо”. К тому же, теперь, наверное, ясно даже самым смелым мечтателям, что борьба за медали ограничится этим узким кругом “революционеров, страшно далеких от народа”.

Отмечаем движуху в районе зоны риска, которую покинул “Левый Берег”, и к которой максимально приблизился “Колос”. И, разумеется, успех “Ингульца” - это должно придать ему сил и уверенности в себе в погоне за конкурентами.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 19 14 5 0 40-12 47 2 ФК Александрия 19 12 5 2 28-16 41 3 Шахтер 18 12 3 3 45-15 39 4 Кривбасс 18 9 4 5 22-18 31 5 Полесье 19 8 7 4 25-16 31 6 Карпаты 19 8 3 8 23-23 27 7 Верес 19 6 7 6 22-25 25 8 Заря 18 8 1 9 21-22 25 9 Рух 19 5 8 6 21-17 23 10 ЛНЗ 19 6 4 9 19-27 22 11 Левый Берег 19 5 4 10 10-21 19 12 Колос 19 3 9 7 13-16 18 13 Оболонь 19 4 6 9 11-29 18 14 Ворскла 19 4 5 10 16-27 17 15 Черноморец 19 4 3 12 13-27 15 16 Ингулец 18 2 6 10 14-32 12

Анонсы. Номинальный гвоздь программы 20-го тура: “Шахтер” - “Кривбасс”. Свежо предание, да верится с трудом… Впрочем, в футболе случается всякое.

“Колос” - “Александрия”. Обоим нужны очки, оба пытаются жить, а не существовать в УПЛ. Глядишь, и получится заруба с элементами действа?

“Ворскла” - “Карпаты”. По впечатлениям от минувшего тура, сюда может заглянуть футбол. Лишь бы только качество поляны ему не воспрепятствовало…

А пока переключаемся на Лигу чемпионов, где начинается самое интересное. Как обычно, на этом же месте и в час, определенный редакцией, мы попытаемся обсудить ключевые для зрителя аспекты матчей ⅛ финала главного клубного турнира Европы.

Фото - UA-Футбол