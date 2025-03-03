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На Арене Львов за счет Шахтера поменяют газон
Для горняков этот стадион будет домашним
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
На "Арене Львов" будет заменен газон, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, тендер на работы уже прошел, и его выиграла компания, которая меняла газон на стадионе в Житомире.
Газон на "Арене Львов" также будет уложен гибридный, но нового покаления.
Отмечается, что все расходы по замене газона, как и дальнейшее наблюдение за ним, берет на себя "
Когда начнутся роботы – сейчас или по окончанию сезона, не сообщатся.
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