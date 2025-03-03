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На Арене Львов за счет Шахтера поменяют газон

Премьер-лига

Для горняков этот стадион будет домашним

На Арене Львов за счет Шахтера поменяют газон

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

На "Арене Львов" будет заменен газон, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, тендер на работы уже прошел, и его выиграла компания, которая меняла газон на стадионе в Житомире.

Газон на "Арене Львов" также будет уложен гибридный, но нового покаления.

Отмечается, что все расходы по замене газона, как и дальнейшее наблюдение за ним, берет на себя "Шахтер", для которого львовский стадион в ближайшее время будет домашним.

Когда начнутся роботы – сейчас или по окончанию сезона, не сообщатся.

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Арена Львов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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lynaveta
03.03.2025 в 19:15
краще пво за рахунок шахтаря
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Комментарии 1
lynaveta
03.03.2025 в 19:15
краще пво за рахунок шахтаря
Ответить
0
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