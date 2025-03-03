На Арене Львов за счет Шахтера поменяют газон

На "Арене Львов" будет заменен газон, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, тендер на работы уже прошел, и его выиграла компания, которая меняла газон на стадионе в Житомире.

Газон на "Арене Львов" также будет уложен гибридный, но нового покаления.

Отмечается, что все расходы по замене газона, как и дальнейшее наблюдение за ним, берет на себя " Шахтер ", для которого львовский стадион в ближайшее время будет домашним.

Когда начнутся роботы – сейчас или по окончанию сезона, не сообщатся.