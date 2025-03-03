"Когда закончится война, развернемся так, что это все отметят". У Динамо рассказали, планируют ли праздновать годовщину славных побед

В этом году состоится годовщина сразу двух славных событий в истории киевского "Динамо", два больших юбилея. Уже совсем скоро, в середине мая, исполнится ровно 50 лет с момента завоевания "динамовцами" своего первого Кубка Кубков. А осенью исполнится 50 лет с момента их победы в Суперкубке УЕФА.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Планирует ли клуб какие-то торжественные мероприятия по этому поводу?, - спросил журналист UA-Футбол у заместителя гендиректора "бело-синих" Максима Радуцкого на пресс-конференции, посвященной началу второй части текущего сезона. - Понятно, что сейчас очень тяжело планировать что-то наперед, и все-таки?

- Когда закончится война и закончится нашей победой, клуб развернется так, что это все сразу отметят. Будут концерты, фестивали, другие мероприятия. Но пока идет война – никаких празднований, никаких торжественных ивентов. Это принципиальная позиция владельцев "Динамо", которую руководство клуба полностью разделяет. А что касается героев 1975-го года, то мы их никогда не забываем, и Леонид Буряк, и Владимир Мунтян, и Стефан Решко – все они постоянно участвуют в жизни клуба, и мы постоянно стараемся держать их рядом, чтобы о них не забывали. Потому что это действительно великие люди.

Отметим, что "Динамо" сейчас занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, претендуя на чемпионство. Также клуб продолжает борьбу за Кубок Украины.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET