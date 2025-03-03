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"У нас всегда была уверенность", - Ризнык оценил положение Шахтера в чемпионате
Горняки обыграли Александрию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
– Почему были два таких кардинально разных тайма?
– В первом тайме мы, так сказать, притирались, смотрели, а во втором тайме Мистер увидел, сделал замены – и не прогадал. Угадали с заменами, и они помогли изменить игру.
– В целом градус эмоций на поле был очень высоким. Что можешь сказать по этому поводу?
– Ну конечно, это такие матчи лобовые, еще и в этой гонке чемпионской. Люди за это и любят футбол – за такие эмоции и такие игры.
– Можно ли сказать, что теперь борьба за титул чемпиона Украины становится еще интереснее?
– Да, она и была интересна, а сейчас шаг за шагом приближаемся к своей цели.
– После этого матча чувствуется больше уверенности?
– У нас уверенность была всегда. Поэтому нам нужно еще больше работать, мы это понимаем, и не говорить пустых слов. Просто работать.
– Что самое важное в дальнейших поединках?
– Очки, конечно, и победы. Потому будем стараться и делать все, чтобы в каждом матче побеждать.
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