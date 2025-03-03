"У нас всегда была уверенность", - Ризнык оценил положение Шахтера в чемпионате

Голкипер " Шахтера " Дмитрий Ризнык в свете победы над "Александрией" (3:0) оценил перспективы команды в нынешнем чемпионате.

– Почему были два таких кардинально разных тайма?

– В первом тайме мы, так сказать, притирались, смотрели, а во втором тайме Мистер увидел, сделал замены – и не прогадал. Угадали с заменами, и они помогли изменить игру.

– В целом градус эмоций на поле был очень высоким. Что можешь сказать по этому поводу?

– Ну конечно, это такие матчи лобовые, еще и в этой гонке чемпионской. Люди за это и любят футбол – за такие эмоции и такие игры.

– Можно ли сказать, что теперь борьба за титул чемпиона Украины становится еще интереснее?

– Да, она и была интересна, а сейчас шаг за шагом приближаемся к своей цели.

– После этого матча чувствуется больше уверенности?

– У нас уверенность была всегда. Поэтому нам нужно еще больше работать, мы это понимаем, и не говорить пустых слов. Просто работать.

– Что самое важное в дальнейших поединках?

– Очки, конечно, и победы. Потому будем стараться и делать все, чтобы в каждом матче побеждать.