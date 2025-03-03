"Отпускать игрока в команду, которая борется за выживание"... Шовковский прокомментировал сорванный трансфер Бражко

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, главный тренер киевлян Александр Шовковский ответил на вопросы о Владимире Бражке. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

- Поможет ли вам в борьбе за чемпионство то, что Владимир Бражко остался в команде? И каково его психологическое состояние после сорванного перехода в "Вулверхэмптон"?

- Будем откровенны, каждый из игроков хочет играть в одном из сильнейших чемпионатов мира. АПЛ, на мой взгляд, является именно таким. С другой стороны, мы имеем свои задачи, которые стоят перед командой.

Мы хотим, чтобы каждый из игроков рос как личность, как лидер. Хотим, чтобы становился лучшей версией самого себя. Но отпускать игрока в команду, которая ставит перед собой задачу остаться в элите, которая борется за выживание - это не тот путь развития, которого мы желаем нашим футболистам.

Во-вторых, Бражко получил достаточно непростую травму в одном из последних матчей Лиги Европы (в шестом туре). Его восстановление было затруднено. Поэтому мы с тех пор не рассчитывали на его помощь в седьмом и восьмом турах Лиги Европы. Мы сознательно давали Бражко возможность полноценно восстановиться, потому что в процессе восстановления происходит много интересных вещей: есть чувство страха, когда ты снова выходишь на поле (чтобы это не повторилось), есть психологический дискомфорт ("почему это со мной произошло"), иногда бывает обида на человека, который наносит тебе травму. Знаю это по своему опыту.

Через это надо пройти. Он один из лидеров нашей команды, но ни за одним из лидеров, ни за одним игроком не закреплено место в основном составе. Будет играть тот, кто лучше готов. Мы постоянно общаемся с игроками, пытаемся им доказать, что надо свои амбиции подчеркивать и обоснованно доказывать в тренировочном процессе.

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Отметим, что после того, как Бражко не перешел в "Вулверхэмптон", "Динамо" продлило с футболистом контракт на улучшенных условиях.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET