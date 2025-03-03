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"Отпускать игрока в команду, которая борется за выживание"... Шовковский прокомментировал сорванный трансфер Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Желают футболистам лучшей судьбы

"Отпускать игрока в команду, которая борется за выживание"... Шовковский прокомментировал сорванный трансфер Бражко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, главный тренер киевлян Александр Шовковский ответил на вопросы о Владимире Бражке. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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- Поможет ли вам в борьбе за чемпионство то, что Владимир Бражко остался в команде? И каково его психологическое состояние после сорванного перехода в "Вулверхэмптон"?

- Будем откровенны, каждый из игроков хочет играть в одном из сильнейших чемпионатов мира. АПЛ, на мой взгляд, является именно таким. С другой стороны, мы имеем свои задачи, которые стоят перед командой.

Мы хотим, чтобы каждый из игроков рос как личность, как лидер. Хотим, чтобы становился лучшей версией самого себя. Но отпускать игрока в команду, которая ставит перед собой задачу остаться в элите, которая борется за выживание - это не тот путь развития, которого мы желаем нашим футболистам.

Во-вторых, Бражко получил достаточно непростую травму в одном из последних матчей Лиги Европы (в шестом туре). Его восстановление было затруднено. Поэтому мы с тех пор не рассчитывали на его помощь в седьмом и восьмом турах Лиги Европы. Мы сознательно давали Бражко возможность полноценно восстановиться, потому что в процессе восстановления происходит много интересных вещей: есть чувство страха, когда ты снова выходишь на поле (чтобы это не повторилось), есть психологический дискомфорт ("почему это со мной произошло"), иногда бывает обида на человека, который наносит тебе травму. Знаю это по своему опыту.

Через это надо пройти. Он один из лидеров нашей команды, но ни за одним из лидеров, ни за одним игроком не закреплено место в основном составе. Будет играть тот, кто лучше готов. Мы постоянно общаемся с игроками, пытаемся им доказать, что надо свои амбиции подчеркивать и обоснованно доказывать в тренировочном процессе.

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Отметим, что после того, как Бражко не перешел в "Вулверхэмптон", "Динамо" продлило с футболистом контракт на улучшенных условиях.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
03.03.2025 в 19:07
Эвертон, Борнмут это борцы за еврокубки или чемпионство? Но Миколенко с Заданным отпустили. Про Жирону вообще молчу..
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0
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Комментарии 11
Andrumas (Düsseldorf)
03.03.2025 в 19:07
Эвертон, Борнмут это борцы за еврокубки или чемпионство? Но Миколенко с Заданным отпустили. Про Жирону вообще молчу..
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:45
Найсмішніше, коли смердюче бидло з Відірвиколесовок та колаборанти-обожнювачі "руZZкага міра", які ненавидять ДИНАМО всіма потрохами своєї продажної сутності починають, на кшталт, "переживати" за гру легендарного клубу, за роботу тренерів і футболістів ... Вони зі стікаючою слиною та звисаючими з ніздрів шмарклями лізуть своїм продажним рилом до ДИНАМО ...А що можна взяти з гоміків-лузерів.... Хіба що аналізи і ті не свіжі... Тупорилі жителі українських дір та звичайнісіньке бидло, яке не тільки не поважає чиюсь працю, а й всіляко намагається принизити і обгадити, якщо хтось домігся в житті більшого.... А все заздрість ... Вони ж не повернуть історію назад ...
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0
0
adey (Korosten)
03.03.2025 в 18:16
а от Динамо б в 1 лізі Англії ( та що внизу після чемпіоншіпа ) за виживання б не боролося. бовталось би десь всерединці турнірної таблиці десь між Редінгом і Барнслі
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4
2
tolina-ystas (Краматорск)
03.03.2025 в 17:46
Такой переход иначе как унижение всего украинского футбола назвать нельзя.Уходить из команды постоянно претендующей на чемпионское звание в команду которая борется за выживание это не уважать себя, свой коллектив,чемпионат своей страны!
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2
8
aleks68
03.03.2025 в 17:56
вот и болей за своё любимое динамо.жди развала шахтёра
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6
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:08
Тебе вже випустили з витверезника ??? Передавай привіт Бобику, кли ляжеш відпочивать під парканом...
 
0
7
aleks68
03.03.2025 в 18:14
е....о прикрой жертва аборта.сын алкашей.бобик имеет тебя во все дыры.помой свою раздолбаную .опу и не тявкай
 
5
1
Харьковчанин (Харків)
03.03.2025 в 18:10
якщо без патетики, то футбол - це робота, а футболісти - не раби. Змінювати місце роботи - це нормально, не нормально не мати на це можливість.
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6
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:48
Ляпать язиком - не вагони розвантажувати ! Є ще контракт підписаний та повага футболіста до клубу... Іначе все піде по пи...ді -- як в МЕТАЛІСТІ....
 
0
0
жека-киев (биг виладж)
03.03.2025 в 18:14
ти бачив як грав Плімут- аутсайдер чемпіоншипу? і як команди що претендують на звання і єврокубки в нас?)) Думаю шо Плімут, не слабше Олександрії точно, і теж претиндував би на чемпіонство в УПЛ)) Приниження це не перехід гравця в більш сильний чемпіонат і клуб. Приниження це виступи наших Дніпра, Ворскли, Зорі, Кривбаса, Полісся, Колоса... в єврокубках останні 4 роки. програш без шансів - Плзені Ференцварошу і ХофенхаймуШахтар, до приниження в Європі не дійшов, але і приводів для задоволення, теж -0 Обіграти Брест, з 10ти травмованими Зальцбург, і відскок з Болонієй не здобуток для колись грізної сили
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6
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:49
В Україні війна, клоун....
 
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