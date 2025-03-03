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Шовковский - о потенциальных новичках Динамо: Мы были не готовы удовлетворить их требования

Премьер-лига

Киевляне никого так и не подписали зимой

Шовковский - о потенциальных новичках Динамо: Мы были не готовы удовлетворить их требования

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Во время зимних сборов на просмотре в "Динамо" находились два центральных защитника — Богдан Слюбик и Име Окон. Но, в конце концов, оба так и не изменили статус "потенциальный новичок" на статус "действующий игрок Динамо".

- Однако, сам факт их приглашения на просмотр - это свидетельство того, что позиция центрального защитника сейчас одна из самых проблемных в команде?, - спросил журналист UA-Футбол у главного тренера киевлян Александра Шовковского на пресс-конференции, посвященной началу второй части сезона.

- Вы сами сделали вывод и хотите, чтобы я подтвердил ваше предположение? (улыбается). Нет, это просто совпадение. На просмотре мы хотели бы видеть больше игроков, но приехали лишь двое. Так совпало, что оба - центральные защитники. Они не стали нашими игроками, поскольку те требования, которые они выдвигали, мы были не готовы удовлетворить.

Напомним, что "Динамо", несмотря на неожиданную потерю очков с "Ворсклой" (1:1) в прошлом туре УПЛ, до сих пор занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, претендуя на чемпионство.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
Едуард Кінзерський, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:42
ДИНАМО ставить на своїх вихованців, і правильно робить !
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0
5
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 18:42
ДИНАМО ставить на своїх вихованців, і правильно робить !
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0
5
same tak(Україна)
03.03.2025 в 18:28
нет денег,нет трансферов
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4
1

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