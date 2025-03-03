Шовковский - о потенциальных новичках Динамо: Мы были не готовы удовлетворить их требования

Во время зимних сборов на просмотре в "Динамо" находились два центральных защитника — Богдан Слюбик и Име Окон. Но, в конце концов, оба так и не изменили статус "потенциальный новичок" на статус "действующий игрок Динамо".

- Однако, сам факт их приглашения на просмотр - это свидетельство того, что позиция центрального защитника сейчас одна из самых проблемных в команде?, - спросил журналист UA-Футбол у главного тренера киевлян Александра Шовковского на пресс-конференции, посвященной началу второй части сезона.

- Вы сами сделали вывод и хотите, чтобы я подтвердил ваше предположение? (улыбается). Нет, это просто совпадение. На просмотре мы хотели бы видеть больше игроков, но приехали лишь двое. Так совпало, что оба - центральные защитники. Они не стали нашими игроками, поскольку те требования, которые они выдвигали, мы были не готовы удовлетворить.

Напомним, что "Динамо", несмотря на неожиданную потерю очков с "Ворсклой" (1:1) в прошлом туре УПЛ, до сих пор занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, претендуя на чемпионство.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET