Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский - о потенциальных новичках Динамо: Мы были не готовы удовлетворить их требования
Киевляне никого так и не подписали зимой
Фото: ФК Динамо Київ
Во время зимних сборов на просмотре в "Динамо" находились два центральных защитника — Богдан Слюбик и Име Окон. Но, в конце концов, оба так и не изменили статус "потенциальный новичок" на статус "действующий игрок Динамо".
- Однако, сам факт их приглашения на просмотр - это свидетельство того, что позиция центрального защитника сейчас одна из самых проблемных в команде?, - спросил журналист UA-Футбол у главного тренера киевлян Александра Шовковского на пресс-конференции, посвященной началу второй части сезона.
- Вы сами сделали вывод и хотите, чтобы я подтвердил ваше предположение? (улыбается). Нет, это просто совпадение. На просмотре мы хотели бы видеть больше игроков, но приехали лишь двое. Так совпало, что оба - центральные защитники. Они не стали нашими игроками, поскольку те требования, которые они выдвигали, мы были не готовы удовлетворить.
Напомним, что "Динамо", несмотря на неожиданную потерю очков с "Ворсклой" (1:1) в прошлом туре УПЛ, до сих пор занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины, претендуя на чемпионство.
Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET
Популярное сейчас
- В Сухопутных войсках подтвердили удар РФ по военному полигону на Днепропетровщине
- Зеленский: Партнерские отношения между Украиной и США – достаточно крепкие. Я уверен, что наше сотрудничество продолжится
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик отреагировал на свой победный гол в матче Серии А
- Харатин - о перепалке с Поздеевым: Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили
Комментарии 2