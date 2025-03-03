Нападающий Шахтера возглавил рейтинг лучших дриблеров не из топ-5 лиг Европы в возрасте до 23 лет

Нападающий донецкого "Шахтера" Эгиналду стал лучшим дриблером среди футболистов в возрасте до 23 лет не из топ-5 лиг Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).

Также отметим, что в десятку лучших игроков мира по этому показателю попал еще один представитель из УПЛ — 22-летний украинский вингер "Колоса" Владислав Велетень.

Рейтинг лучших игроков в возрасте до 23 лет не из топ-5 лиг Европы по количеству удачных попыток дриблинга:

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Добавим, что стоимость Эгиналду, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в три миллиона евро, а Владислава Велетня — в 400 тысяч евро.