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Нападающий Шахтера возглавил рейтинг лучших дриблеров не из топ-5 лиг Европы в возрасте до 23 лет
В первую десятку попал еще один футболист из УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий донецкого "Шахтера" Эгиналду стал лучшим дриблером среди футболистов в возрасте до 23 лет не из топ-5 лиг Европы. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).
Также отметим, что в десятку лучших игроков мира по этому показателю попал еще один представитель из УПЛ — 22-летний украинский вингер "Колоса" Владислав Велетень.
Рейтинг лучших игроков в возрасте до 23 лет не из топ-5 лиг Европы по количеству удачных попыток дриблинга:
Highest % of successful dribbles per 90', U2⃣3⃣ players in 6⃣0⃣ non-big-5 leagues (@Wyscout)— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 2, 2025
???? #Eginaldo ???????? 81.8% #FCShakhtar
???? #ErnestPoku ???????? 75.6% #AZAlkmaar
???? #PetrJulis ???????? 72.7% #HradecKralove#Lara ???????? #Job ???????? #Markelo ???????? #Rossmann ???????? #Gharbi ???????? #Ljungberg ???????? #Veleten ???????? pic.twitter.com/TBT7mQwrpi
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Добавим, что стоимость Эгиналду, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в три миллиона евро, а Владислава Велетня — в 400 тысяч евро.
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