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"Поставлю вам бутылку вискарика", - Ярмоленко снова спросили о чемпионстве

Премьер-лига
Обновлено

У киевлян постоянно спрашивают о чемпионстве

"Поставлю вам бутылку вискарика", - Ярмоленко снова спросили о чемпионстве

Скриншот: канал ВДИНАМО на YouTube

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, правый вингер киевлян Андрей Ярмоленко порассуждал о борьбе за чемпионство в этом сезоне. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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"Много вопросов о чемпионстве. Но слушайте, еще ничего не сделано. Вы наверное нас хотите расслабить такими вопросами.

Еще пол-чемпионата впереди, у нас много выездных игр. Еще вся борьба впереди, поэтому сейчас даже ставить такие вопросы не нужно. Наша задача – быть хладнокровными и готовиться к каждой игре, как к финалу.

А вам лично (обращается к журналисту), если спрашиваете про банкет, я уже бутылочку вискарика подгоню, если станем чемпионами. Лучше футболку? Вообще без проблем", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что на данный момент "Динамо" опережает "Александрию" на 6 очков, и "Шахтер" - на 8.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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