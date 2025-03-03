"Поставлю вам бутылку вискарика", - Ярмоленко снова спросили о чемпионстве

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, правый вингер киевлян Андрей Ярмоленко порассуждал о борьбе за чемпионство в этом сезоне. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Много вопросов о чемпионстве. Но слушайте, еще ничего не сделано. Вы наверное нас хотите расслабить такими вопросами.

Еще пол-чемпионата впереди, у нас много выездных игр. Еще вся борьба впереди, поэтому сейчас даже ставить такие вопросы не нужно. Наша задача – быть хладнокровными и готовиться к каждой игре, как к финалу.

А вам лично (обращается к журналисту), если спрашиваете про банкет, я уже бутылочку вискарика подгоню, если станем чемпионами. Лучше футболку? Вообще без проблем", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что на данный момент "Динамо" опережает "Александрию" на 6 очков, и "Шахтер" - на 8.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET