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"Это немного сложно объяснить", - форвард Кривбасса попытался объяснить поражение от Ингульца
Даниэль Соса - о матче с Ингульцом
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Форвард "
– Знаете, это немного сложно объяснить. Для нас все сложилось плохо, потому что это не тот матч, который мы должны были проигрывать. Потеряли много хороших шансов, которые обязаны были реализовывать. А они свои моменты забили, вот и все. Мы не сумели сделать камбэк.
– Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за долговременной тревоги
– На нас это точно не повлияло психологически. Мы привыкли к этому. Знаете, иногда так случается. Вернемся и исправим этот результат в дальнейших матчах. Мы могли забить сегодня много голов. Только я мог отличиться как минимум трижды. К сожалению, такой результат.
– Впереди – матч с "Шахтером". Все мысли теперь о нем?
– Да, теперь нам нужно сосредоточиться на "Шахтере". Все знают, что "Шахтер" - это сложный соперник. Мы верим в себя и приложим максимум усилий, чтобы отобрать очки у них.
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