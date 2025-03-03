"Это немного сложно объяснить", - форвард Кривбасса попытался объяснить поражение от Ингульца

Форвард " Кривбасса " Даниэль Соса высказался о поражении команды в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги от "Ингульца".

– Знаете, это немного сложно объяснить. Для нас все сложилось плохо, потому что это не тот матч, который мы должны были проигрывать. Потеряли много хороших шансов, которые обязаны были реализовывать. А они свои моменты забили, вот и все. Мы не сумели сделать камбэк.

– Матч должен был состояться вчера, но был перенесен из-за долговременной тревоги

– На нас это точно не повлияло психологически. Мы привыкли к этому. Знаете, иногда так случается. Вернемся и исправим этот результат в дальнейших матчах. Мы могли забить сегодня много голов. Только я мог отличиться как минимум трижды. К сожалению, такой результат.

– Впереди – матч с "Шахтером". Все мысли теперь о нем?

– Да, теперь нам нужно сосредоточиться на "Шахтере". Все знают, что "Шахтер" - это сложный соперник. Мы верим в себя и приложим максимум усилий, чтобы отобрать очки у них.