Шовковский: В конце прошлого года Шапаренко перенес болезнь, которая повлияла на его форму

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский во время пресс-конференции, устроенной клубом по случаю возобновления чемпионата Украины, ответил на вопросы о Николае Шапаренко. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Я хотел бы сразу отметить, что ни за одним из футболистов не закреплено место в стартовом составе. Это первое и главное. Во-вторых, у Николая Шапаренко был очень непростой период. В ноябре и декабре прошлого года он тяжело перенес болезнь, должен был принимать антибиотики, поэтому осеннюю часть мы заканчивали без него. Когда мы начали готовиться к возобновлению УПЛ, его старт был не лучшим, хотя в первой игре он вышел в стартовом составе. Мы видели, что он, скажем так, находится не на своем уровне, который он способен продемонстрировать.

Опять же, на все это повлияла болезнь. На вторую игру он не готовился, потому что получил лишнюю желтую карточку, и при этом он снова заболел, пролежал три дня в больнице с температурой почти 39 градусов. Его восстановление было достаточно сложным, об этом мы нигде не говорили, но он потерял вес. Только в конце сборов он начал набирать ту форму, в которой мы все привыкли его видеть. Ему, безусловно, нужно время. Я уверен, что он будет иметь больше игровой практики, однако мы будем смотреть на то, в каком физическом состоянии он будет находиться.

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Напомним, что последний раз Николай Шапаренко выходил в стартовом составе "Динамо" на официальный матч 21-го января, когда киевляне играли в Лиге Европы против "Галатасарая" (3:3), проведя на поле только первые 45 минут.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET