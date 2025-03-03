  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шовковский: В конце прошлого года Шапаренко перенес болезнь, которая повлияла на его форму
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шовковский: В конце прошлого года Шапаренко перенес болезнь, которая повлияла на его форму

Премьер-лига
Обновлено

Наставник киевлян рассказал детали из жизни своего подопечного, которые мешали ему играть в футбол

Шовковский: В конце прошлого года Шапаренко перенес болезнь, которая повлияла на его форму

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский во время пресс-конференции, устроенной клубом по случаю возобновления чемпионата Украины, ответил на вопросы о Николае Шапаренко. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Я хотел бы сразу отметить, что ни за одним из футболистов не закреплено место в стартовом составе. Это первое и главное. Во-вторых, у Николая Шапаренко был очень непростой период. В ноябре и декабре прошлого года он тяжело перенес болезнь, должен был принимать антибиотики, поэтому осеннюю часть мы заканчивали без него. Когда мы начали готовиться к возобновлению УПЛ, его старт был не лучшим, хотя в первой игре он вышел в стартовом составе. Мы видели, что он, скажем так, находится не на своем уровне, который он способен продемонстрировать.

Читайте такжеШовковский - о потенциальных новичках Динамо: Мы были не готовы удовлетворить их требования

Опять же, на все это повлияла болезнь. На вторую игру он не готовился, потому что получил лишнюю желтую карточку, и при этом он снова заболел, пролежал три дня в больнице с температурой почти 39 градусов. Его восстановление было достаточно сложным, об этом мы нигде не говорили, но он потерял вес. Только в конце сборов он начал набирать ту форму, в которой мы все привыкли его видеть. Ему, безусловно, нужно время. Я уверен, что он будет иметь больше игровой практики, однако мы будем смотреть на то, в каком физическом состоянии он будет находиться.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что последний раз Николай Шапаренко выходил в стартовом составе "Динамо" на официальный матч 21-го января, когда киевляне играли в Лиге Европы против "Галатасарая" (3:3), проведя на поле только первые 45 минут.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

По теме
yellow-arrow
В Ворскле рассказали, где пройдет домашний матч полтавчан с Карптами
yellow-arrow
В Динамо рассматривают варианты с проведением еврокубковых матчей заграницей, но ближе к Украине
yellow-arrow
Пихаленок: Я пришел в Динамо не просто так. Хочу помочь команде принести третью звезду
Александр Шовковский Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости