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Полесье может подписать форварда из Северной Македонии
Полесье ищет усиление в атаку
фото из свободных источников
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Как сообщает Markaj News, украинский клуб заинтересован в подписании 22-летнего форварда македонской "Шкендии" Фитоном Адеми.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах "Шкендии" в национальном чемпионате, в которых забил 6 голов.
Кроме "Шкендии", форвард играл за команды "Струга", "Беса Добри Дол", "Воска Спорт". Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.
????BREAKING????— Markaj News (@MarkajTopNews) February 26, 2025
Shkendija ???????? striker, Fiton Ademi, is on the radar of Ukrainian ???????? side, Polissya Zhytomyr.
The 22 year-old has contributed to 6 goals and 2 assists in 16 Prva Liga matches. ????
A source close to the situation has confirmed. ☑️
A. Jeni. Gati. ???? pic.twitter.com/NtBOgamcoe
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