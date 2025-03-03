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Полесье может подписать форварда из Северной Македонии

Премьер-лига
Обновлено

Полесье ищет усиление в атаку

Полесье может подписать форварда из Северной Македонии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" еще в это трансферное окно планирует усилить линию атаки.

Как сообщает Markaj News, украинский клуб заинтересован в подписании 22-летнего форварда македонской "Шкендии" Фитоном Адеми.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах "Шкендии" в национальном чемпионате, в которых забил 6 голов.

Кроме "Шкендии", форвард играл за команды "Струга", "Беса Добри Дол", "Воска Спорт". Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

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