Полесье может подписать форварда из Северной Македонии

" Полесье " еще в это трансферное окно планирует усилить линию атаки.

Как сообщает Markaj News, украинский клуб заинтересован в подписании 22-летнего форварда македонской "Шкендии" Фитоном Адеми.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах "Шкендии" в национальном чемпионате, в которых забил 6 голов.

Кроме "Шкендии", форвард играл за команды "Струга", "Беса Добри Дол", "Воска Спорт". Его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 350 тысяч евро.

