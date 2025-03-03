Шахтер реализует проект по поддержке детского футбола в Украине при помощи от УЕФА

Донецкий "Шахтер" и их программа "Shakhtar Social Foundation" при поддержке UEFA Foundation for Children реализует проект по поддержке детского футбола в Украине.

В сообщении от клуба говорится о том, что в 2025 году в рамках этой инициативы Shakhtar Social передаст футбольный инвентарь 30 футбольным школам и секциям в Украине. Особое внимание будет уделено деоккупированным регионам, в частности территориям, наиболее пострадавшим из-за полномасштабной войны, а также секциям, где занимаются дети из числа внутренне перемещенных лиц.

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"Цель проекта — предоставить детям возможность продолжать заниматься футболом, интегрироваться и социализироваться через спорт. Инициатива является продолжением поддержки украинского детского футбола. В 2023 и 2024 годах благодаря подобным проектам при поддержке ФК "Шахтер", UEFA Foundation for Children и ECA спортивный инвентарь уже получила 51 футбольная школа и секция в Украине", — сообщает клуб в собственных соцсетях.

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Также напомним, что недавно "Шахтер" подарил специальную футболку Яне Степаненко, девочке, которая потеряла ноги из-за обстрела РФ, в которой она преодолела дистанцию на марафоне в Токио.