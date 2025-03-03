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В Динамо рассматривают варианты с проведением еврокубковых матчей заграницей, но ближе к Украине

Премьер-лига

Вопрос логистики важен для команды

В Динамо рассматривают варианты с проведением еврокубковых матчей заграницей, но ближе к Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время пресс-конференции главного тренера "Динамо" Александра Шовковского и заместителя гендиректора "бело-синих" Максима Радуцкого на пресс-конференции, посвященной началу второй части текущего сезона прозвучал вопрос о выборе стадиона для участия в еврокубках. Комментарии передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

"У нас были разговоры относительно наших неудачных выступлений в Лиге Европы. Одной из главных причин, на которую мы не будем списывать наши результаты, была логистика. У нас есть несколько направлений, над которыми мы сейчас работаем, но пока рано об этом говорить", — сказал Шоковский.

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"Я хотел бы подчеркнуть, что все мы в клубе работаем для того, чтобы обеспечивать команду. Мы уже говорим о следующем сезоне. Мы выслушали все пожелания от команды и главного тренера, поэтому здесь на первом месте будет логистика. К сожалению, не так много городов, где есть стадионы, которые подходит по категориям для проведения игр Лиги Европы или Лиги чемпионов. Если рассматривать Гамбург, Берлин, Вену или Барселону, это не имеет значения, потому что это длинная дорога поездом, автобусом, машиной или самолетом и только потом стадион. Мы смотрим на стадионы, которые находятся вблизи границы. Это еще не окончательное решение, но мы подготовим три-четыре стадиона, которые будут представлены на согласование главному тренеру и команде", — добавил Радуцкий.

Заметим, что четыре номинально домашние поединки "Динамо" в этом сезоне Лиги Европы проводились в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион", который вмещает около 57 тысяч болельщиков.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2025 в 19:08
в МОЛДАВИИ самый раз
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
03.03.2025 в 19:08
в МОЛДАВИИ самый раз
Ответить
0
0

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