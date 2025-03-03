В Ворскле рассказали, где пройдет домашний матч полтавчан с Карпатами

В " Ворскле " заявили, что матч 20-го тура УПЛ против "Карпат" пройдет на стадионе Бутовского в Полтаве.

"Газон центрального стадиона города полностью приведен в строй. Игра "Ворскла" – "Карпаты" состоится по графику", – говорится в сообщении.

Напомним, что матч пройдет в четверг, 6 марта, и начнется в 13:00.

Домашний матч против "Динамо" был перенесен в Киев из-за проблем с подогревом.