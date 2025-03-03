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В Ворскле рассказали, где пройдет домашний матч полтавчан с Карпатами
Заявили, что домашний стадион приведен в порядок
скриншот youtube
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"Газон центрального стадиона города полностью приведен в строй. Игра "Ворскла" – "Карпаты" состоится по графику", – говорится в сообщении.
Напомним, что матч пройдет в четверг, 6 марта, и начнется в 13:00.
Домашний матч против "Динамо" был перенесен в Киев из-за проблем с подогревом.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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