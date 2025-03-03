Пихаленок: Я пришел в Динамо не просто так. Хочу помочь команде принести третью звезду

Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок ответил на вопрос о возможном чемпионстве киевлян, которое станет для игрока дебютным.

- Шовковский невероятное количество раз выигрывал чемпионат Украины, ваш партнер по команде, Андрей Ярмоленко, также немало раз выигрывал чемпионат Украины в футболке "Динамо". Вы в футболке "Динамо" еще не становились чемпионом Украины. Насколько для вас это важно и что лично для вас это будет означать?

- Во-первых, в футболке "Динамо" всегда нужно стремиться становиться не только чемпионом не только в чемпионате, но и в Кубке Украины. Я пришел сюда не просто так, а пришел именно побеждать и становиться чемпионами. В этом сезоне я буду стараться на 100% реализовать себя и помочь команде принести третью звезду.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET