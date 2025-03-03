  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пихаленок: Я пришел в Динамо не просто так. Хочу помочь команде принести третью звезду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пихаленок: Я пришел в Динамо не просто так. Хочу помочь команде принести третью звезду

Премьер-лига

Возьмет ли Динамо чемпионство в текущем сезоне?

Пихаленок: Я пришел в Динамо не просто так. Хочу помочь команде принести третью звезду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок ответил на вопрос о возможном чемпионстве киевлян, которое станет для игрока дебютным.

- Шовковский невероятное количество раз выигрывал чемпионат Украины, ваш партнер по команде, Андрей Ярмоленко, также немало раз выигрывал чемпионат Украины в футболке "Динамо". Вы в футболке "Динамо" еще не становились чемпионом Украины. Насколько для вас это важно и что лично для вас это будет означать?

- Во-первых, в футболке "Динамо" всегда нужно стремиться становиться не только чемпионом не только в чемпионате, но и в Кубке Украины. Я пришел сюда не просто так, а пришел именно побеждать и становиться чемпионами. В этом сезоне я буду стараться на 100% реализовать себя и помочь команде принести третью звезду.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

По теме
yellow-arrow
В Ворскле рассказали, где пройдет домашний матч полтавчан с Карптами
yellow-arrow
В Динамо рассматривают варианты с проведением еврокубковых матчей заграницей, но ближе к Украине
yellow-arrow
Полесье может подписать форварда из Северной Мкедонии
Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости