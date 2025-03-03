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Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца

Премьер-лига
Обновлено

Ингулец на выходных обыграл Кривбасс

Привез кэшем? Поворознюк лично раздал премии игрокам Ингульца

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На сегодняшнюю тренировку "Ингульца" президент клуба Александр Поворознюк приехал не с пустыми руками, а с премиальными за вчерашнюю победу в 19 туре УПЛ над "Кривбассом". Об этом сообщает Sport.ua.

Такой оперативность Поворознюк дал понять, что в клуб все хорошо, и что игроки с соответствующим настроем должны выходить на каждый матч.

Также, по имеющимся данным, в расположении "Ингульца" на просмотре находятся Евгений Янович и Никита День из молодежного состава "Черноморца" (U-19) и воспитанник прикарпатского футбола Арсен Гросу, который в последнее время выступал за польскую "Сталь" (Жешув). А вот с защитником "Ужгорода" Иваном Ильчуком договориться не удалось, и он уже вернулся домой.

Напомним, что несмотря на победу, "Ингулец" продолжает занимать 16 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Не люблю футбол (Хорол)
03.03.2025 в 20:27
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
03.03.2025 в 20:27
Наступний Рух на черзі...
Ответить
0
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