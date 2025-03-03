Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, вингер киевлян Андрей Ярмоленко ответил на впорос о конфликте в интеренете между Аремом Милевским и Владиславом Ванатом. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

"Я не следил за этим в интернете, но с улыбкой к этому отношусь. Они взрослые мужчины, и если у них есть претензии, они могут найти номер и решить проблему.

Насколько я знаю, они уже все уладили, и никаких проблем нет.

Обижался ли я б на такие шутки? Думаю нет… Кто- то обижается, кто-то нет. Мы все разные и с разным чувством юмора. Правда ли что Ванат один из своих голов посвятил Милевскому? Не знаю, это у Влада нужно спросить", - сказал Ярмоленко.