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Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским

Премьер-лига
Обновлено

Андрею задают и такие вопросы

Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским

скриншот

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, вингер киевлян Андрей Ярмоленко ответил на впорос о конфликте в интеренете между Аремом Милевским и Владиславом Ванатом. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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"Я не следил за этим в интернете, но с улыбкой к этому отношусь. Они взрослые мужчины, и если у них есть претензии, они могут найти номер и решить проблему.

Насколько я знаю, они уже все уладили, и никаких проблем нет.

Обижался ли я б на такие шутки? Думаю нет… Кто- то обижается, кто-то нет. Мы все разные и с разным чувством юмора. Правда ли что Ванат один из своих голов посвятил Милевскому? Не знаю, это у Влада нужно спросить", - сказал Ярмоленко.

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Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 21:01
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!!
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 21:01
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!!
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жажа_the_best (Харьков)
03.03.2025 в 20:21
В чем была суть перепалки напомните
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Caballero (DC)
03.03.2025 в 20:28
Ванат в чомусь принизив Мілю. Той образився і в істі розписав свої голи к.а.ц.а.п.с.ь.к.о.м.у. спартаку і типу запитав Ваната "хто ти такий?".
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жажа_the_best (Харьков)
03.03.2025 в 20:38
вообщем обычный срач дырявых вонючек. Понял. Спасибо.
 
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Просто Квашин (Харків)
03.03.2025 в 21:01
Ветеране ЛГБТ ! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
 
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