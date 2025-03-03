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Ярмоленко отреагировал на перепалку в интернете между Ванатом и Милевским
Андрею задают и такие вопросы
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На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, вингер киевлян Андрей Ярмоленко ответил на впорос о конфликте в интеренете между Аремом Милевским и Владиславом Ванатом. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.
"Я не следил за этим в интернете, но с улыбкой к этому отношусь. Они взрослые мужчины, и если у них есть претензии, они могут найти номер и решить проблему.
Насколько я знаю, они уже все уладили, и никаких проблем нет.
Обижался ли я б на такие шутки? Думаю нет… Кто- то обижается, кто-то нет. Мы все разные и с разным чувством юмора. Правда ли что Ванат один из своих голов посвятил Милевскому? Не знаю, это у Влада нужно спросить", - сказал Ярмоленко.
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Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET
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