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"Сказал, что на Александрию нужно срочно восстановиться", - Судаков рассказал о своей травме
Георгий вышел на замну в матче с Александрией
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
"У меня была травма в течение месяца. Болела нога. 20 февраля сделали МРТ. Показал сильный отек. Я сказал врачу, что нужно как можно быстрее лечиться. Первую игру пропустим. После восстановления сказали: 2 недели.
Я сказал, что в "Александрию" нужно срочно восстановиться. Потому мы делали все возможное и невозможное.
На 8-й день я уже сыграл, забил гол. Мы перед игрой договаривались, что забью, так отпразднуем вместе", - сказал Судаков.
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