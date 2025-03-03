"Сказал, что на Александрию нужно срочно восстановиться", - Судаков рассказал о своей травме

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков рассказал о своем восстановлении после травмы, из-за которой он мог пропустить матч 19 тура УПЛ против "Александрии" (3:0).

"У меня была травма в течение месяца. Болела нога. 20 февраля сделали МРТ. Показал сильный отек. Я сказал врачу, что нужно как можно быстрее лечиться. Первую игру пропустим. После восстановления сказали: 2 недели.

Я сказал, что в "Александрию" нужно срочно восстановиться. Потому мы делали все возможное и невозможное.

На 8-й день я уже сыграл, забил гол. Мы перед игрой договаривались, что забью, так отпразднуем вместе", - сказал Судаков.