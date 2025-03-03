Оболонь готовит новый контракт своему 18-летему киперу

18-летний голкипер " Оболони " Денис Марченко после яркого дебюта в первой команде получит от столичного клуба улучшенный контракт.

Как сообщает Zorya Londonsk, клуб готовит новое, улучшенное предложение для игрока.

Напомним, что футболист дебютировал за первую команду "пиоваров" этой весной, отыграть на ноль в двух матчах – с "Ворсклой" (1:0) и "Полесьем" (0:0).

По данным Transfermarkt, действующее соглашение воспиатнника клуба с Оболонью действует до 31 декабря 2027 года.