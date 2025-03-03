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Оболонь готовит новый контракт своему 18-летему киперу
Денис Марченко ворвался в элиту украинского футбола
Фото: ФК Оболонь
18-летний голкипер "
Как сообщает Zorya Londonsk, клуб готовит новое, улучшенное предложение для игрока.
Напомним, что футболист дебютировал за первую команду "пиоваров" этой весной, отыграть на ноль в двух матчах – с "Ворсклой" (1:0) и "Полесьем" (0:0).
По данным Transfermarkt, действующее соглашение воспиатнника клуба с Оболонью действует до 31 декабря 2027 года.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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