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Оболонь готовит новый контракт своему 18-летему киперу

Премьер-лига
Обновлено

Денис Марченко ворвался в элиту украинского футбола

Оболонь готовит новый контракт своему 18-летему киперу

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

18-летний голкипер "Оболони" Денис Марченко после яркого дебюта в первой команде получит от столичного клуба улучшенный контракт.

Как сообщает Zorya Londonsk, клуб готовит новое, улучшенное предложение для игрока.

Напомним, что футболист дебютировал за первую команду "пиоваров" этой весной, отыграть на ноль в двух матчах – с "Ворсклой" (1:0) и "Полесьем" (0:0).

По данным Transfermarkt, действующее соглашение воспиатнника клуба с Оболонью действует до 31 декабря 2027 года.

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Оболонь (Киев) Денис Марченко
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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