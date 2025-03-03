Ракицкий в Заре? Геллер дал ответ

Президент " Зари " Евгений Геллер отреагировал на слухи о том, что луганский клуб якобы может подписать 35-летнего Ярослава Ракицкого.

"Мне он всегда нравился, как футболист. Я понимаю, что он уже в возрасте, но если у него будет желание и здоровье играть за "Зарю" - добро пожаловать.

Нет, у нас не было таких предложений, но если он хочет поиграть в "Заре" - он шикарный игрок.

Мы ищем левоногого центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже будем рады видеть", - рассказал Геллер.