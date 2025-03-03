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Ракицкий в Заре? Геллер дал ответ
А вдруг Ярослав вернется в футбол?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Президент "
"Мне он всегда нравился, как футболист. Я понимаю, что он уже в возрасте, но если у него будет желание и здоровье играть за "Зарю" - добро пожаловать.
Нет, у нас не было таких предложений, но если он хочет поиграть в "Заре" - он шикарный игрок.
Мы ищем левоногого центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже будем рады видеть", - рассказал Геллер.
Напомним, что 35-летний защитник так и остается без клуба с лета после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял.
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