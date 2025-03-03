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Ракицкий в Заре? Геллер дал ответ

Премьер-лига
Обновлено

А вдруг Ярослав вернется в футбол?

Ракицкий в Заре? Геллер дал ответ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер отреагировал на слухи о том, что луганский клуб якобы может подписать 35-летнего Ярослава Ракицкого.

"Мне он всегда нравился, как футболист. Я понимаю, что он уже в возрасте, но если у него будет желание и здоровье играть за "Зарю" - добро пожаловать.

Нет, у нас не было таких предложений, но если он хочет поиграть в "Заре" - он шикарный игрок.

Мы ищем левоногого центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже будем рады видеть", - рассказал Геллер.

Напомним, что 35-летний защитник так и остается без клуба с лета после своего ухода из "Шахтера", но о завершении карьеры еще не объявлял.

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Ярослав Ракицкий Заря (Луганск) Евгений Геллер
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.03.2025 в 21:27
Хорошая шутка к вечерней чашке чая с домашними ватрушками...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.03.2025 в 21:27
Хорошая шутка к вечерней чашке чая с домашними ватрушками...
Ответить
0
0

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