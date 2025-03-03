"Наши двери не закрыты для них". Шовковский - о перспективах молодежи в Динамо

В понедельник, 3 марта, "Динамо" провело пресс-конференцию, посвященную итогам учебно-тренировочных сборов и планам команды на вторую часть сезона. Главный тренер киевлян Александр Шовковский ответил на вопрос журналистки UA-Football относительно потенциала молодых футболистов.

- Во время зимних сборов "Динамо" привлекло несколько игроков из юношеской команды. Какова ваша оценка молодым игрокам? Есть ли у них шанс получить игровые минуты в весенней части сезона?

- Есть большая разница - играть в "Динамо U-19" и в первой команде. Совсем другие скорости, времени на принятие решения меньше, пространства меньше. И этот период адаптации может быть разным. Мы стараемся привлекать молодых ребят, некоторые из них с нами тренируются, но чтобы получать игровую практику, они выступают за юношескую команду.

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Наши двери не закрыты для них. Для нас важно, чтобы в клубе постоянно было развитие и игроки, которые играют в юношеской команде, чувствовали, что они есть, что они стучатся в первую команду и их приглашают. Это большая задача, которая стоит как перед тренерским штабом юношеской команды, так и перед нами - чтобы рассмотреть потенциал каждого игрока и правильно проанализировать его возможности, чтобы не допустить ошибки, когда будет приниматься решение относительно его будущего.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET