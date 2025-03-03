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Известно, сколько получило Динамо за продажу защитника в Верес

Премьер-лига
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Назар Балаба вернулся в Ровно

Известно, сколько получило Динамо за продажу защитника в Верес

НК Верес

Новина українською

1 марта "Верес" объявил о приобретении 19-летнего центрбека "Динамо U-19" Назара Балабы.

Контракт с игроком оформлен на три года.

Интересно, что по данным портала Transfermarkt, за Балабу "Верес" заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.

Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии "Вереса", а в 2018 году уехал в "Динамо".

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Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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