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Известно, сколько получило Динамо за продажу защитника в Верес
Назар Балаба вернулся в Ровно
НК Верес
1 марта "
Контракт с игроком оформлен на три года.
Интересно, что по данным портала Transfermarkt, за Балабу "Верес" заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.
Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии "Вереса", а в 2018 году уехал в "Динамо".
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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