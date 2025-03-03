Известно, сколько получило Динамо за продажу защитника в Верес

1 марта " Верес " объявил о приобретении 19-летнего центрбека "Динамо U-19" Назара Балабы.

Контракт с игроком оформлен на три года.

Интересно, что по данным портала Transfermarkt, за Балабу "Верес" заплатил киевлянам компенсацию в 20 тысяч евро.

Отметим, что Балаба родился и вырос в Ровно, где занимался футболом в академии "Вереса", а в 2018 году уехал в "Динамо".