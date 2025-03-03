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"Иногда доходило до 15-16 секунд", - Шовковский одобряет новое правило футбола для голкиперов

Премьер-лига
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В футболе может появиться новое правило для кипером

"Иногда доходило до 15-16 секунд", - Шовковский одобряет новое правило футбола для голкиперов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

На пресс-конференции, устроенной "Динамо" по поводу возобновления чемпионата Украины, главный тренер киевлян Александр Шовковский ответил на вопросы о новом правиле для вратарей, которое вводит ФИФА. Его слова передает журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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- Со следующего сезона ввели новое футбольное правило по введению мяча вратарем, что будет предоставляться 8 секунд, чтобы вратарь ввел мяч после того, как зафиксировал. Ваше мнение как тренера и бывшего вратаря. Как думаете, 8 секунд - актуальное время и будет ли команда как-то к этому приспособиться?

- Давайте откровенно, иногда, в весенней части чемпионата, когда вратарь соперников брал мяч в руки, я принципиально у четвертого судьи начинал отсчет. Один, два, три четыре, пять... и чем дальше, я поднимал свой голос, чтобы они слышали, сколько секунд он держит мяч в руках. Иногда доходило до 15-16 секунд. Уже потом он начинал что-то подсказывать своему коллеге в поле. Поэтому, как по мне, для улучшения скорости игры - это правильное решение.

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Насколько мне известно, они хотят наказывать за это нарушение угловым. Поэтому я только это поддерживаю. Готовиться к этому мы пока не будем. Вообще игроки должны быстро реагировать на футбольном поле и у них нет времени много страдать по отдельным моментам, там надо играть и начинать это делать за день, за сутки, а завершать с финальным свистком арбитра. Иногда эмоции игрокам мешают.

Мероприятие было организовано ФК "Динамо" совместно с титульным партнером GGBET

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
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