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Пихаленок: Были предложения и из Европы, но я выбрал Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Каждый хочет поиграть в топ-чемпионате

Пихаленок: Были предложения и из Европы, но я выбрал Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, почему он перешел в киевский клуб, хотя у него были и другие предложения.

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- У вас были предложения и от "Шахтера", и от "Динамо". Вы выбрали "Динамо". А как бы вы поступили, если бы было предложение от середняка топ-лиги?

- Тогда были предложения и из Европы. Но я принял решение о том, чтобы играть в "Динамо" и приносить ему пользу.

— Но хотелось бы в топ-чемпионате попробовать свои силы?

— Каждый хочет поиграть в топ-чемпионате. Но надо, чтобы и тебе клуб подходил, а не ехать абы куда.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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