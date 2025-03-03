Пихаленок: Были предложения и из Европы, но я выбрал Динамо

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, почему он перешел в киевский клуб, хотя у него были и другие предложения.

- У вас были предложения и от "Шахтера", и от "Динамо". Вы выбрали "Динамо". А как бы вы поступили, если бы было предложение от середняка топ-лиги?

- Тогда были предложения и из Европы. Но я принял решение о том, чтобы играть в "Динамо" и приносить ему пользу.

— Но хотелось бы в топ-чемпионате попробовать свои силы?

— Каждый хочет поиграть в топ-чемпионате. Но надо, чтобы и тебе клуб подходил, а не ехать абы куда.